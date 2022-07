Subsecretario afirmó que Mañalich busca "empañar" el anuncio de copago cero en Fonasa

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, respondió en Cooperativa a los cuestionamientos del exministro Jaime Mañalich respecto al anuncio de copago cero para usuarios de los tramos C y D Fonasa, y enfatizó que ésta es "una buena noticia (que) no puede tratar de ser empañada con fines políticos".

Esta mañana, el dos veces titular de Salud de Sebastián Piñera criticó en Radio Duna el anuncio de la administración Boric, realizado el miércoles, que -en su opinión- "no se acoge al principio de legalidad en el cual tiene que actuar el Gobierno".

"Sólo en dictaduras puede actuar por decreto. Un cambio de esta naturaleza tiene que tramitarse a través de la Ley de Presupuesto, cuya discusión no empieza hasta dos meses más", señaló el exministro, que indicó que la medida, que se hará efectiva en septiembre, "es un anuncio con un objetivo fundamentalmente de campaña comunicacional, de campaña del Apruebo".

En conversación con Lo Que Queda del Día, el subsecretario contestó: "Creo que el exministro Mañalich está confundido en esta materia".

"La regulación de los copagos está regulada (sic) por un decreto del año 2005 que dicta cuál es el copago mínimo que puede exigir el Fondo Nacional de Salud por las atenciones, y dice que el copago mínimo que puede solicitar es de un 50% para las personas que son Fonasa D y de un 25% para los Fonasa C, pero dice el mínimo, no el máximo. De hecho, es una facultad del Ministerio de Hacienda y de Salud, y así lo dispone la regulación actual, quienes pueden determinar que esos copagos sean más bajos".

"Este marco normativo -que es el vigente durante las últimas décadas- nos permite a nosotros, como Ejecutivo, disminuir los copagos de la población", agregó, en línea con lo que comentó en redes sociales, también en respuesta a Mañalich, la ministra vocera, Camila Vallejo.

Al exministro puede no gustarle la gratuidad para usuarios de Fonasa en la Red Pública de Salud. Lo q no corresponde es q diga q es ilegal.

El DFL N°1 del Minsal regula copagos máximos, nunca mínimos. Esta medida no sólo es ÉTICA sino completamente LEGAL. #CopagoCero pic.twitter.com/9Blq2igryF — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) July 28, 2022

REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA

Por otro lado, y dentro de la ejecución de la Ley de Presupuestos, "es una facultad que es parte de todos los procesos presupuestarios que el Ministerio de Hacienda puede hacer redistribuciones presupuestarias dentro de una misma partida. Eso significa que el Ministerio de Salud puede disponer recursos dentro de lo ya aprobado por el Congreso".

En síntesis, Cuadrado catalogó de "muy lamentable cuando se trata de instalar ese tipo de relatos", como en el comentario de Mañalich.

"Nosotros somos un Gobierno que tiene un programa muy claro y no podemos esperar a que ocurra el plebiscito del 4 de septiembre para avanzar. Tenemos que avanzar con la ejecución de nuestros programas de Gobierno y ésta es una materia en la cual, a prácticamente cuatro meses y medio de asumir, nos parecía fundamental (actuar)", dijo.

"Creo que una buena noticia no puede tratar de ser empañada con fines políticos como lo que pretende, lamentablemente, el ex ministro Mañalich", enfatizó.

"NO PODEMOS MINIMIZAR LA IMPORTANCIA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA"

Sobre el anuncio en sí, la autoridad sanitaria destacó que "el anuncio ha sido recibido de manera muy transversal positivamente, (pues) significa más de cinco millones de personas Fonasa C y D, personas de la clase media de nuestro país, que van a recibir un beneficio muy importante".

"No podemos minimizar la importancia de una política pública que va a reducir en 260 mil pesos, en promedio, el gasto familiar de las personas que son Fonasa C y D y que están atendiéndose en el sector público. Ésa es la magnitud del beneficio, por lo tanto, yo creo que nadie puede decir que no es algo importante", advirtió.

"No podemos quitarle importancia a una política pública que va a reducir en promedio 260 mil pesos el gasto familiar de quienes son Fonasa C o D".



🗣️ Subsecretario de Salud Pública @CCuadradoN en @Cooperativa pic.twitter.com/We8OuHb51L — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 28, 2022

El subsecretario apuntó además que "el 70% de las personas Fonasa C y D se atienden en los prestadores públicos: de los casi 5 millones de personas que se benefician de esta política pública, hay 3,5 millones de personas que se atienden exclusivamente en el sector público -sea en hospitales, consultorios y en toda la red de urgencia pública del país- y hay 1,5 millones de esas personas que se atienden utilizando la modalidad libre elección y la modalidad de atención institución. Por lo tanto, hay que ser muy responsable con las cifras que se dan, porque acá hay un número muy importante de personas que se ven directamente beneficiados".

Acerca de incrementar la capacidad de respuesta, la tecnología, los especialistas y la infraestructura del sector público, Cuadrado adelantó que durante la próxima semana "vamos a tener algunos anuncios muy importantes, que van a ser parte de un paquete de medidas con el cual, paso a paso, vamos avanzando a que la salud sea entendida como un derecho".

EXMINISTRO INSISTE

Tras la respuesta de la ministra Vallejo, Jaime Mañalich insistió en su crítica a través de una serie de posteos en Twitter, en los que indicó que los Ministerios de Salud y Hacienda podrán establecer porcentajes diferentes para el copago de las prestaciones "(solo) para los medicamentos, prótesis y atenciones odontológicas".

Sin embargo, por resolución Ley N° 19.650

conjunta de los Ministerios de Salud Art. 2°, N° 4

y de Hacienda, podrán establecerse, letra a)

(solo) para los medicamentos, prótesis

y atenciones odontológicas,

porcentajes diferentes de los

señalados en el inciso precedente. https://t.co/fkzwchxtgV — Jaime Mañalich (@jmanalich) July 28, 2022

Solo, solo, para medicamentos, prótesis y atención dental. ¿Cuál va a ser el instrumento jurídico para contradecir esta Ley y la de Presupuestos? ¿Cuál es el informe financiero? https://t.co/LrE1dkejjN — Jaime Mañalich (@jmanalich) July 29, 2022