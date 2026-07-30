Académicos criticaron que médicos relativicen la productividad de los hospitales

Los académicos del Instituto de Salud Pública UNAB Héctor Sánchez y Manuel Inostroza cuestionaron que "se insista en la tradicional actitud gremial de algunos médicos de desconocer y relativizar el problema de reducción de la productividad de los hospitales públicos", apuntando a una columna de la presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, Francisca Crispi.

"Nos importa igualmente lo que se produce a partir de la inversión en el sistema de salud y cómo se gasta para obtenerlo; por otro lado, de lo que hemos aprendido de la experiencia internacional, independientemente del mayor nivel de gasto de los países más desarrollados, los recursos siempre van a ser escasos y en consecuencia siempre se requerirá mayor eficiencia y productividad para asegurar la sustentabilidad de los sistemas de salud", dijeron.

Según Sánchez e Inostroza, "efectivamente en nuestro último informe consignamos el aumento en la producción asistencial del sector público en 25,3% entre el 2019 y el 2025, pasando de 154,6 millones a 193,7 millones de prestaciones, pero se omite que en igual periodo los recursos humanos profesionales se incrementaron en 96% y que los días de hospitalización cayeron 2,7%, las consultas de especialidades disminuyeron 3,3%".