Brote de gastroenteritis afecta a recién nacidos en Hospital de Los Ángeles

Un brote de norovirus afecta a la Unidad de Paciente Crítico Neonatal del Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles, con al menos 11 recién nacidos contagiados a la fecha.

"Estamos enfrentando un brote de gastroenteritis por norovirus o virus de Norwalk. Éste es un microorganismo que circula comúnmente en el ambiente y genera brotes frecuentes en grupos familiares y en colegios. En esta oportunidad, afectó a 11 de nuestros pacientes recién nacidos hospitalizados", dijo el pediatra Diego Aránguiz, médico jefe de la UPC Infantil del centro asistencial.

El facultativo señaló que las familias de las guaguas fueron notificadas directamente y se les entregó un documento con recomendaciones para garantizar que el norovirus no se expanda.

Dio además un mensaje de "tranquilidad", asegurando que "todos los pacientes se encuentran bajo estricta monitorización médica y ninguno presenta complicaciones graves asociadas a este cuadro".