Mañalich denunció ante la FNE eventual colusión de proveedores de insumos médicos

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, denunció ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una presunta colusión por parte de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS).

Esto luego que desde el Hospital Regional de Temuco profesionales de la salud denunciaran que se debieron suspender cirugías cardíacas por falta de insumos, esto por la deuda que el recinto tiene con sus proveedores.

El secretario de Estado planteó que la Asociación está causando alarma pública y descartó el desabastecimiento.

"Nos parece que se ha configurado claramente una figura de colusión en una asociación gremial de proveedores porque ellos se han puesto de acuerdo para no entregar insumos al sector público", sostuvo el ministro.

"Eso es claramente un delito y esta no la vamos a dejar pasar, de ninguna manera. Que aparezca un grupo de proveedores que concentra prácticamente todos los insumos del sector salud, que profiera una amenaza, y que haga una campaña de lobby bien orquestada usando otros agentes para amenazar es algo que no vamos a tolerar ni un segundo", recalcó el secretario de Estado.

APIS denuncia deudas millonarias

En tanto, desde la APIS, que agrupa 43 empresas, denunciaron deudas millonarias y advirtieron que algunas empresas no cuentan con recursos para reponer insumos ni pagar sueldos, por lo que eventualmente podrían cesar las entregas a los hospitales.

Además, el gremio señaló que solo entre enero y junio de este año se adeudan 75 mil millones de pesos, considerando que cuenta con contratos con prácticamente todos los hospitales del país y que absorbe el 59 por ciento del presupuesto para dispositivos médicos.

El director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar, dijo que no están amenazando con el desabastecimiento, si no que algunas empresas socias no tienen recursos para hacer la reposición.

"Nadie puede vivir sin que le paguen. Si usted no me paga lo que yo le vendí difícilmente puedo reponer mi stock para poder volverle a entregar en algún momento. Por otro lado está la perversión de que usted no me paga y si yo no le entrego, que ahí viene una parte que el ministro se equivoca cuando habla de colusión y de dejar de despachar, usted me cobra multa y esas multas van a agravar más mi problema", dijo el dirigente del gremio.

El ministro también le solicitó a los hospitales ordenar las compras y realizar una única licitación anual a través de la Cenabast.