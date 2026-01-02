Salud deberá pagar 150 millones por muerte de paciente que cayó de una camilla

La Justicia condenó al Servicio de Salud Concepción a pagar 150 millones de pesos a la esposa y los cinco hijos de un paciente que, en julio de 2015, cayó de la camilla en la que se encontraba en el Hospital de Lota, se golpeó la cabeza y después falleció.

"Aquí la falta de servicio tuvo relación no con la lex artis de su enfermedad, con el tratamiento de su enfermedad, sino relacionada con el deber de seguridad del establecimiento hospitalario", explicó la jueza Carola Rivas.

La Corte de Apelaciones de Concepción determinó que el hecho de "permitir que un paciente de alto riesgo, que tenía compromiso de conciencia, sufriera una caída desde su cama, provocándose un golpe en la cabeza, constituye un funcionamiento defectuoso y negligente del Servicio de Salud, que vulnera el deber de custodia, de vigilancia".