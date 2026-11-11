Azul Azul tendrá este viernes la junta de accionistas en donde se asumirá el nuevo directorio y en la tarde de este miércoles quedaron definidos los siete nuevos integrantes, elegidos por por el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy. Estos nombres se darán a conocer este jueves, y ellos serán los que reemplazarán a los directivos vinculados a Michael Clark. Escucha el informe de Francisco Caneo en Cooperativa Deportes PM.

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