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Liquidador de Sartor definió los siete nuevos directores que asumirán en Azul Azul

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes PM
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Azul Azul tendrá este viernes la junta de accionistas en donde se asumirá el nuevo directorio y en la tarde de este miércoles quedaron definidos los siete nuevos integrantes, elegidos por por el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy. Estos nombres se darán a conocer este jueves, y ellos serán los que reemplazarán a los directivos vinculados a Michael Clark. Escucha el informe de Francisco Caneo en Cooperativa Deportes PM.

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