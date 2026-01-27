ISP aprobó nuevo medicamento para tratar obesidad y diabetes tipo 2

El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó en Chile el uso de tirzepatida, un medicamento desarrollado por el laboratorio estadounidense Lilly para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control del peso en personas con obesidad o sobrepeso, patologías que afectan a una parte creciente de la población adulta del país.

La decisión fue adoptada tras la revisión de un comité de expertos convocado por el organismo regulador y permitirá que el fármaco sea comercializado y distribuido en Chile por la farmacéutica Adium, compañía con presencia en América Latina desde hace más de cinco décadas. Según lo informado, el medicamento estará disponible en el mercado nacional a partir de marzo, bajo prescripción médica.

La tirzepatida pertenece a una nueva clase terapéutica: es el primer agonista dual de los receptores GIP y GLP-1 aprobado en el país. Ambos actúan sobre mecanismos hormonales relacionados con la regulación de la glucosa y el apetito. Mientras el GIP estimula la secreción de insulina, el GLP-1 contribuye a reducir la liberación de azúcar en la sangre y a prolongar la sensación de saciedad tras las comidas.

El tratamiento está indicado como complemento a la dieta y el ejercicio en pacientes con diabetes tipo 2 insuficientemente controlada, así como en personas con obesidad (IMC igual o superior a 30) o sobrepeso (IMC desde 27) que además presenten enfermedades asociadas, como hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, prediabetes o apnea del sueño.

La administración del fármaco es inyectable, de aplicación subcutánea y frecuencia semanal, con un esquema de dosis progresivo que va desde los 2,5 hasta los 15 miligramos, según la respuesta clínica de cada paciente. En Chile se comercializará en formato de lapicera multidosis prellenada.

La aprobación ocurre en un contexto de creciente preocupación sanitaria. De acuerdo con el World Obesity Atlas 2025, un 83% de los adultos en Chile presenta un índice de masa corporal elevado, y un 42% vive con obesidad, cifras que han aumentado de forma sostenida desde 2010.

Las proyecciones indican que hacia 2030 cerca de 14 millones de personas en el país tendrán un IMC igual o superior a 25, con el consiguiente aumento de enfermedades asociadas y muertes prematuras.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó recientemente las terapias basadas en GLP-1 y GIP/GLP-1 a su Lista de Medicamentos Esenciales para el manejo de la diabetes tipo 2 y la obesidad en grupos de alto riesgo, y publicó además su primera guía sobre el uso de estos fármacos para la reducción de peso, subrayando que deben formar parte de un enfoque integral que incluya cambios en el estilo de vida y seguimiento médico.