Paula Daza propone crear fondo estatal para reducir el gasto de bolsillo en medicamentos

La exsubsecretaria de Salud Paula Daza planteó este miércoles en Cooperativa la creación de un fondo estatal destinado a financiar medicamentos ambulatorios prioritarios, con el objetivo de reducir el alto gasto que afecta a las familias chilenas y mejorar la adherencia a los tratamientos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la hoy académica de la Universidad Del Desarrollo (UDD) explicó que el gasto en salud en Chile supera las recomendaciones de la OCDE y que los medicamentos representan una carga excesiva, por lo que planteó la implementación del Plan Universal de Medicamentos Ambulatorios (PUMA).

"El gasto de bolsillo en salud en nuestro país supera lo que la OCDE o la OMS dice que una familia tiene que gastar. Y ahí los medicamentos son parte importante, más allá de las consultas, los exámenes, muchas de las otras cosas que los pacientes hoy día están financiando por parte de su bolsillo. Sabemos que un gasto excesivo en salud empobrece a la familia completa", advirtió.

La médico cirujano destacó que en Chile "tenemos el GES, que financia algunos de los medicamentos para aquellas patologías como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, insuficiencia renal, la Ley Ricarte Soto para medicamentos de alto costo, y la atención primaria tiene el Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas (FOFAR)".

"Sin embargo, todos estos programas no están articulados y eso hace que una persona vaya donde un doctor en el sector privado porque el medicamento en ese minuto no está en el hospital y el paciente termina gastando", matizó.

Para solucionar la problemática, Daza apuntó a "tener modelos más integrados para que las personas no anden con un 'compra huevos' por aquí y por allá, viendo cuándo se le financia y cuándo no. Ceemos que este es un elemento que se tiene que tomar".