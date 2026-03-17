Ministra Chomalí descartó que recortes influyan en atención a pacientes

La ministra de Salud, May Chomalí, aseguró que el planificado recorte de un tres por ciento de presupuesto en la cartera no influirá en la atención a pacientes y que existe un trabajo con Hacienda para la inyección de recursos para combatir las listas de espera.

En el marco de una actividad por la campaña de vacunación en Independencia, la ministra planteó que "nada que diga relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado producto de la reducción. Sabemos que en diferentes temas siempre podemos ser más eficientes, pero nada se va a afectar en lo relacionado con la atención directa de pacientes, todo lo contrario".

"Hemos coordinado con el Ministerio de Hacienda, porque para hacernos cargo de esa población que está esperando atención oncológica necesitamos recursos frescos y estamos buscando la forma de obtener esos recursos adicionales para poder dar esa atención lo más precozmente posible", detalló.

Mientras tanto, en el Congreso destacaron que el Ejecutivo pusiera suma urgencia al proyecto que sanciona la venta ilegal de productos farmacéuticos.

El senador Sergio Gahona (UDI) aseveró que "hay varios proyectos que son importantes que se les coloque urgencia, (como) el proyecto de ley relacionado con la venta ilegal de medicamentos, el proyecto relacionado con la salud mental, el relacionado con la Superintendencia de Salud, con el fortalecimiento de ésta, también lo de licencias médicas, son temas muy relevantes que a nosotros nos interesa que puedan ser tratados muy prontamente en la Comisión de Salud a iniciativa del Ejecutivo".