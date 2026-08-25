Minsal lanzó plan de detección precoz de cáncer en 28 comunas con Atención Primaria Universal

El Ministerio de Salud (Minsal) lanzó este martes la Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer en la Atención Primaria de Salud (APS), un programa que debutará durante el segundo semestre de este año en las 28 comunas con APS Universal para diagnosticar oportunamente casos sospechosos de cáncer gástrico y colorrectal.

Ambas patologías representan anualmente más de 15.900 casos nuevos y más de 7.600 fallecimientos en el país; no obstante, un diagnóstico a tiempo eleva la sobrevida por sobre el 90% a cinco años.

La presentación oficial fue encabezada en el Cesfam "José Symon Ojeda" de Conchalí por la ministra de Salud, May Chomali, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; y el alcalde de la comuna, René de la Vega.

"Lo que queremos con esta tecnología es hacer un diagnóstico más oportuno. Y dónde se hacen los diagnósticos más oportunos es en atención primaria, en aquellos lugares donde conocemos a nuestra gente, desde donde nos contestan los llamados, desde nuestro sector que nos está contactando. Eso es la atención cercana a las personas y eso es lo que buscamos", afirmó la ministra Chomali.

Así mismo, aseguró que "prevenir y pesquisar precozmente es darle la oportunidad a un paciente de cáncer. Y por eso que esta estrategia es pesquisa universal".

Inversión y financiamiento universal

Para poner en marcha esta cobertura, la Subsecretaría de Redes Asistenciales redireccionó recursos del Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS), permitiendo que la detección temprana beneficie tanto a usuarios de Fonasa como de Isapres.

El subsecretario Montt detalló que se han asignado alrededor de 600 millones de pesos a los servicios de salud y se proyecta llegar a 80 nuevos municipios hacia 2027.

"Así estamos dando resolutividad a la atención primaria. Queremos una atención primaria que no solamente atienda cuando la enfermedad ya está instalada, sino que sea capaz de anticiparse. Con esta estrategia estamos fortaleciendo tres capacidades: prevenir cuando sea posible, detectar tempranamente, y derivar oportunamente a quienes necesitan atención, en este caso particular, de sospecha de cáncer", detalló la autoridad sanitaria.

La medida permitirá descongestionar las listas de espera hospitalarias de endoscopías y colonoscopías, activando de inmediato las garantías GES ante casos positivos. (FOTO: Minsal)

Diagnóstico oportuno y activación de garantías GES

Por su parte, la subsecretaria Pizarro enfatizó la necesidad de combinar hábitos saludables (como no fumar, no vapear, realizar actividad física y alimentarse bien) con herramientas diagnósticas eficaces.

En detalle, dio cuenta que "si logramos detectar de manera precoz en estas poblaciones que tienen algunos factores de riesgo, podemos confirmar y tratar de forma oportuna. En las personas que aparece un resultado positivo en estos test de tamizaje, se tiene que ir a un nivel de atención con mayor resolutividad para confirmar el diagnóstico y activar su garantía GES, según corresponda. Esto es una gran estrategia que nos permite detectar de manera precoz y oportuna para tratar a nuestros pacientes".

El programa atenderá a usuarios de Fonasa e Isapres en consultorios locales tras el piloto efectuado en Conchalí. (FOTO: Minsal)

En la misma línea, el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, explicó quieren "que cualquier persona, en el caso de cáncer de estómago, cáncer gástrico o cáncer colorrectal, tenga posibilidades de poder tener exámenes previos que no haga que tenga que someterse a procedimientos endoscópicos, sabiendo que son recursos, muchas veces, que son limitados y que tenemos pacientes que de alguna forma tenemos que priorizar".

"Por eso que estas medidas son extremadamente importantes, hacen que el centro de atención del paciente ocurra la atención primaria y que sea derivado del hospital solamente cuando es necesario", puntualizó Berkovits.

¿Cómo funcionarán los test no invasivos en la APS?

La estrategia opera con dos protocolos diferenciados según la sospecha diagnóstica:

Cáncer Colorrectal: Dirigido a personas de 50 a 69 años con síntomas digestivos bajos. Se utiliza el Test Inmunológico Fecal (FIT) cuantitativo, un examen de deposición que detecta sangre oculta y no exige preparación previa. Si resulta positivo, se activa de forma inmediata la garantía GES N°70 para confirmación diagnóstica hospitalaria (colonoscopía). Si resulta negativo, se continúa el estudio clínico por otras vías.

Cáncer Gástrico: Enfocado en personas de 30 a 39 años con síntomas digestivos altos. Se aplica el Test de Antígeno en Deposiciones (SAT) para detectar de forma no invasiva la bacteria Helicobacter pylori, sin requerir endoscopía inicial. Ante un resultado positivo, se suministra el tratamiento de erradicación garantizado a través del GES N°80, que asegura fármacos, controles médicos y seguimiento clínico.