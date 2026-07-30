Minsal anunció ingreso progresivo de todos los tipos de cáncer al GES

Durante su primera Cuenta Pública al mando del Ministerio de Salud, la ministra May Chomali anunció el ingreso de todos los tipos de cáncer, de manera progresiva, al GES, destacó el resultado de la alerta oncológica decretada por el Gobierno y anunció "ahorros" a propósito de un sobregasto de 2,5 billones de pesos.

Desde el Hospital San Juan de Dios, la secretaria de Estado detalló que se trabaja en la incorporación gradual de la totalidad de los cánceres al próximo decreto de Garantías Explícitas en Salud para el período 2028-2031.

La doctora subrayó que las experiencias aprendidas durante el "Plan de Alerta Sanitaria Oncológica" permitieron responder la lista de espera GES y No GES de más de 28 mil pacientes en cuatro meses, y agregó que se continuará fortaleciendo la formación de especialistas en treces especialidades oncológicas.

Asimismo, la ministra Chomali informó que se realizó un diagnóstico económico en la cartera, que reveló deudas superiores a los 240 mil millones de pesos, sumadas a otros 560 mil millones de arrastre, y estimó que se para este año se generarán 2,5 billones de sobregasto, lo que representa cerca del 15 por ciento del presupuesto anual en Salud.

"El costo de operar la red pública supera de manera permanente los recursos aprobados para financiarla. Por lo tanto, estamos solicitando -y en lo que hemos estado trabajando con los hospitales- es que hagamos ahorros", explicó.

"¿Pero en qué hacer los ahorros? Cerremos los sumarios para no tener que tener dos personas contratadas, perdamos menos medicamentos para no tener que comprar más medicamentos que se vencieron, vigilemos que las horas extraordinarias son las que sí se tienen que pagar y hagamos compras centralizadas para no tener que hacer tratos directos", agregó la titular de Salud.

Alerta sanitaria en 13 regiones por virus hanta

En tanto, existe preocupación por el aumento del virus hanta en el país, puesto que se han registrado 46 contagios y 18 fallecidos en lo que va del año, superando todas las transmisiones registradas en 2025 al aumentar la letalidad en un 39 por ciento.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, informó que se decretó alerta sanitaria en 13 regiones hasta 2027, lo que permite "entregar facultades excepcionales al Minsal, pero también a nivel de los servicios de salud y de las Seremis de Salud para reforzar la vigilancia epidemiológica, la vigilancia ambiental y la sospecha clínica".

"Es fundamental reforzar la comunicación de riesgo a nivel regional y poder alertar a la población para que prevenga y se cuide", enfatizó la autoridad sanitaria.

Ignacio Silva, infectólogo de la Universidad de Santiago, indicó que el virus hanta "es una enfermedad que se manifiesta principalmente por síntomas respiratorios gripales".

"Es muy parecido en sus comienzos a un cuadro gripal porque tiene fiebre, dolores musculares y puede haber tos. Rápidamente los pacientes comienzan a deteriorarse y a requerir un manejo médico y, muchas veces, cuidados intensivos", puntualizó el experto.

Las autoridades destacaron que se tiene que tomar especial cuidado en áreas rurales y al realizar actividades al aire libre. Si se detecta presencia de roedores, la limpieza se debe realizar con una solución clorada, utilizando guantes y mascarillas.