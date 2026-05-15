Superintendente por recortes en Salud: No pueden incumplir los derechos de las personas

El superintendente de Salud, Fernando Riveros, abordó este viernes en Cooperativa el reajuste presupuestario del 2,5% para el Ministerio de Salud y aseguró que éste no puede "permitir que los derechos de las personas sean incumplidos".

Desde el Minsal enfatizaron que el ajuste fue diseñado para "mejorar la eficiencia en gestión, reducir gastos innecesarios, fortalecer compras centralizadas y optimizar el uso de recursos públicos, sin afectar la atención directa de las personas".

La cartera detalló que el ajuste en el Hospital Sótero del Río será 3.182 millones (1,1% de su capacidad operacional); en el Hospital Regional del Salvador la cifra asciende a 2.757 millones (equivalente al 1,4%); mientras que el Hospital Regional de Antofagasta sufrirá una reducción de 2.049 millones (el 1,2%).

"La persona está en el centro"

En conversación con El Diario de Cooperativa, el superintendente Riveros afirmó que actuará con firmeza si las limitaciones financieras instruidas por Hacienda impactan en la calidad de la atención o en las garantías de los pacientes.

"En la Superintendencia recordemos lo que prima es el mandato que nos ha dado a todos los jefes de servicio la ministra de Salud, es que la persona está en el centro de nuestras preocupaciones", señaló.

"En consecuencia, las restricciones presupuestarias no pueden permitir o generar situaciones donde efectivamente los derechos de las personas sean incumplidos", subrayó el superintendente de Salud.

En ese sentido, Rivero enfatizó: "La Superintendencia indudablemente va a tener que actuar con todas las facultades que la ley le otorga para poder poner remedio a esas situaciones".

La autoridad reconoció que es habitual que los hospitales agoten sus presupuestos antes de fin de año, pero destacó que para la alerta oncológica se han inyectado recursos extraordinarios.

Según Riveros, los informes recientes muestran un avance "realmente notable" en la reducción de listas de espera y cumplimiento de garantías oncológicas gracias a esos fondos específicos, los cuales están protegidos para asegurar la atención hasta el término de la alerta en septiembre.