Salud futura: Transformación digital y colaboración indispensable

La directora ejecutiva (interina) del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS), Alejandra García, abordó este lunes en Cooperativa como la innovación en salud trasciende lo meramente tecnológico, abarcando una mentalidad de mejora constante.

En entrevista con "Esa es la idea", la experta enfatizó la importancia de la colaboración entre lo público, privado, academia y sociedad para resolver complejos desafíos. Esta sinergia busca transformar la atención al paciente y generar valor.

"Muchas veces quizás la innovación no implica solo tecnología, sino también puede ser mejora en, por ejemplo, en un nuevo modelo de atención", afirmó García, que indicó que, para avanzar, "no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años atrás".

Un ejemplo es el "viaje del paciente". La inteligencia artificial gestiona desde mensajes para citas hasta la priorización de listas de espera o el diagnóstico por imagen. Estos avances, a menudo invisibles, agilizan procesos y mejoran la toma de decisiones clínicas, impactando directamente en la calidad de la atención y la experiencia usuaria.

Chile se posiciona como líder en Latinoamérica en la incorporación de tecnología en atención primaria, con casi el 90% de las fichas digitalizadas. Sin embargo, un gran desafío es la revalidación de algoritmos externos.

"Esos softwares que vienen de afuera, los algoritmos vienen entrenados en base a datos de una población que es bien distinta a la nuestra", explicó García, que subrayó que "la colaboración público-privada es el motor para escalar nuestras ideas y generar impacto real en la sociedad".

Finalmente, indicó que el CENS, corporación formada por cinco universidades, apoya esta transformación digital, articulando soluciones para necesidades locales.