Senado solicitó al Gobierno readecuar GES para personas con síndrome de Down

El Senado aprobó por unanimidad y despachó al Ejecutivo un proyecto de acuerdo que solicita, de manera urgente, medidas administrativas y legislativas para ajustar los rangos etarios de las prestaciones del sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES) que benefician a las personas con síndrome de Down.

La iniciativa, de carácter transversal, busca corregir las barreras de acceso que hoy impiden a esta población recibir tratamientos oportunos.

Si bien el síndrome de Down no es una enfermedad, quienes presentan esta condición genética enfrentan una alta probabilidad de desarrollar cardiopatías y malformaciones congénitas.

Además, su expectativa de vida en Chile se sitúa entre los 55 y 58 años (frente a los 81,8 de la población general), lo que detona un envejecimiento celular acelerado y la aparición prematura de patologías cognitivas como el Alzheimer.

Vacíos de cobertura y descalce etario

El documento aprobado advierte que actualmente no existe una canasta médica GES exclusiva para el síndrome de Down, lo que invisibiliza sus necesidades particulares.

Para graficar este descalce, los parlamentarios expusieron una de las anomalías más complejas que golpea a las familias: "El 40% de los niños y niñas tienen hipotiroidismo, pero la cobertura del GES recién comienza a los 15 años".

El emplazamiento al Ejecutivo

Considerando que en Chile viven al menos 7.640 niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años con esta condición, los legisladores insistieron en que las rigideces del actual sistema de salud pública terminan por marginar a los pacientes de coberturas vitales.

Por ello, el Senado emplazó directamente al Gobierno a "ajustar los rangos etarios de las prestaciones GES, ya que las presentan anticipadamente y no alcanzan a beneficiarse, producto del envejecimiento acelerado y su menor expectativa de vida".