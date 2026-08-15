Vacunación contra la influenza llega a 64% en niños de 6 meses a 5 años

La cobertura de vacunación contra la influenza en niños y niñas de 6 meses a 5 años alcanza un 64%, cifra que se mantiene por debajo de la meta sanitaria de 85% establecida para la campaña de este año.

Las cifras disponibles del Ministerio de Salud indican que la cobertura nacional llega a un 78,4%, mientras que el grupo de menores de cinco años mantiene uno de los niveles más bajos de inmunización.

El presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), Jorge Carrasco, llamó a las familias que aún no han vacunado a sus hijos a acudir a los puntos de inmunización.

"La influenza no debe ser entendida como un simple resfrío. En los niños pequeños puede provocar cuadros de mayor gravedad, requerir hospitalización y generar complicaciones que podemos prevenir o disminuir mediante la vacunación", sostuvo.

El llamado se produce en un contexto de circulación sostenida de virus respiratorios. Durante la semana epidemiológica 30, la positividad de las muestras alcanzó un 47%, frente al 45,4% registrado la semana anterior.

En ese período, la influenza B representó el 17,5% de los virus detectados y la influenza A un 13,3%, junto con la circulación de rinovirus y virus respiratorio sincicial.

Desde el pasado 23 de julio, el Ministerio de Salud amplió la vacunación contra la influenza a toda la población, manteniendo a los menores de cinco años entre los grupos prioritarios.

"Todavía estamos a tiempo de aumentar significativamente la cobertura. Vacunar a los niños no solo contribuye a protegerlos a ellos, sino también a reducir la circulación del virus y el riesgo para sus familias y comunidades", afirmó Carrasco.

Sochipe recordó además que los menores de seis meses no pueden recibir la vacuna contra la influenza, por lo que en ese grupo la recomendación es reforzar la inmunización de cuidadores y personas que mantienen contacto cercano con ellos.