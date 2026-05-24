Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago7.5°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Los Lagos
Tópicos: País | Salud | Vacunación

Campaña de vacunación contra la influenza en Chiloé alcanzó 67% de avance

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Servicio de Salud Chiloé hizo un llamado urgente a los grupos de riesgo, como embarazadas y adultos mayores, ante el aumento de la circulación viral en la zona.

Campaña de vacunación contra la influenza en Chiloé alcanzó 67% de avance
 ATON (referencial)

"Aún necesitamos continuar aumentando las coberturas en varios grupos objetivos", advirtieron desde el Servicio de Salud de Chiloé.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con un avance provincial de 67,3% en la campaña de vacunación contra la influenza, el Servicio de Salud Chiloé reforzó el llamado a inmunizarse oportunamente ante el periodo de mayor circulación viral, especialmente en grupos de mayor riesgo.

A pesar del despliegue, la provincia se sitúa levemente por debajo del promedio de la Región de Los Lagos (67,7%) y de la media nacional (67,9%).

El informe destaca que varias localidades ya superaron la meta del 70% que se había fijado para finales de mayo. Entre ellas sobresalen:

  • Dalcahue: 72,2% de cobertura.
  • Queilen: 70,9% de cobertura.
  • Castro y Quellón: Ambas comunas registran un 68%, quedando muy cerca del objetivo institucional.

"A nivel provincial hemos superado el 67% de cobertura en la campaña de vacunación contra el virus influenza, lo que refleja el importante trabajo que están desarrollando los equipos de salud en toda la red asistencial y también el compromiso de muchas familias que han ocurrido oportunamente a vacunarse", destacó Matías Contreras, del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Chiloé.

"Sin embargo, aún necesitamos continuar aumentando las coberturas en varios grupos objetivos, especialmente en personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas de 6 meses a 10 años, personas con enfermedades crónicas y estrategia capullo para familiares de lactantes de riesgo", advirtió.

Respecto a los grupos prioritarios, las coberturas por grupo objetivo en Chiloé se desglosan de la siguiente manera:

  • Niños de 6 meses a 5 años: 58,6%
  • Embarazadas: 51%
  • Estrategia Capullo (familiares de lactantes de riesgo): 54%
  • Personas de 60 a 64 años: 46,1%
  • Mayores de 65 años: 52,9%

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada