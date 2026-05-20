Minsal refuerza llamado a la vacunación ante aumento de enfermedades respiratorias

A medida que el invierno se aproxima, la campaña de vacunación contra las enfermedades respiratorias adquiere una mayor relevancia para la salud pública, por lo que el Ministerio de Salud (Minsal) busca fortalecer este proceso y llegar especialmente a los grupos más vulnerables.

Aunque ya se han administrado más de 7 millones de dosis, un registro que representa el 68,6% de la población objetivo, la meta autoimpuesta por el Ejecutivo de alcanzar un 70% de pacientes vacunados para el 31 de mayo aún presenta desafíos, sobre todo en ciertos segmentos.

Alerta por el aumento de enfermedades respiratorias

La urgencia de la vacunación se ve acentuada por un incremento en las enfermedades respiratorias: la semana del 10 al 16 de mayo se registró una positividad general del 41,4%, cifra ligeramente superior a la semana previa.

Entre los agentes patógenos de mayor circulación, se identificó al rinovirus con un 44,6% de prevalencia, seguido de la influenza A con un 23,1% y la parainfluenza con un 11% de todos los casos analizados.

Persisten retrasos en la cobertura de vacunación de niños pequeños, embarazadas y mayores de 60 años. (FOTO: ATON)

A pesar del avance general de la campaña, la cobertura de vacunación se mantiene "inferior" en grupos específicos, lo que genera preocupación en la autoridad sanitaria.

"Queremos centrarnos en los grupos que cuentan con porcentajes de cobertura inferior, como lo son las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años y también, por tercera semana consecutiva, centrarnos en lo que ocurre con las coberturas de vacunación en niños que van desde los 6 meses hasta 5 años", detalló el jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches.

La influenza A, en particular, sigue aumentando su circulación por quinta semana consecutiva, haciendo que la vacunación en estos grupos sea aún más importante.

"El invierno se acerca, tenemos todavía tiempo para prepararnos", advierte la seremi de Salud, Pía Venegas. (FOTO: ATON)

Región Metropolitana: Un foco rojo en la vacunación infantil

Según advierten en el ministerio, la Región Metropolitana es una de las regiones con mayor atraso en la inoculación de niños entre los 6 meses y los 5 años, lo que no solo pone en riesgo la salud inmediata de los infantes, sino que también puede tener repercusiones en su desarrollo y educación.

"El desarrollo de los niños está supeditado a la asistencia, por ejemplo, de los jardines o de sus centros de preparación preescolar. Entonces, cuando los niños se enferman, cuando pasan periodos de hospitalización, eso se ve mermada su desarrollo completo: el desarrollo psicomotor, intelectual y motriz", advirtió la seremi de Salud, Pía Venegas.

Ante la proximidad del invierno y los desafíos en la cobertura, las autoridades están intensificando los esfuerzos para facilitar el acceso a la vacunación.

El Minsal hizo un llamado a padres y tutores a vacunar a los más vulnerables en los puntos disponibles. (FOTO: ATON)

Debido a ese escenario, se han habilitado diversos puntos de inoculación, incluso en días feriados. Además, los establecimientos educacionales están colaborando con los centros de salud para organizar campañas de vacunación, solicitando la debida autorización a los apoderados.

"El invierno se acerca, tenemos todavía tiempo para prepararnos (... ) les pido a los padres, a los tutores, que se acerquen a los puntos de vacunación distribuidos en todo el territorio", puntualizó Venegas.

Para quienes necesiten ubicar su punto de vacunación más cercano o quieran adelantarse, se ha dispuesto la plataforma mevacuno.gob.cl.