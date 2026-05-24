Campaña de vacunación contra la influenza en Chiloé alcanzó un 67,3% de avance

Con un avance provincial de 67,3% en la campaña de vacunación contra la influenza, el Servicio de Salud Chiloé reforzó el llamado a inmunizarse oportunamente ante el periodo de mayor circulación viral, especialmente en grupos de mayor riesgo.

A pesar del despliegue, la provincia se sitúa levemente por debajo del promedio de la Región de Los Lagos (67,7%) y de la media nacional (67,9%).

El informe destaca que varias localidades ya superaron la meta del 70% que se había fijado para finales de mayo. Entre ellas sobresalen:

Dalcahue: 72,2% de cobertura.

72,2% de cobertura. Queilen: 70,9% de cobertura.

70,9% de cobertura. Castro y Quellón: Ambas comunas registran un 68%, quedando muy cerca del objetivo institucional.

"A nivel provincial hemos superado el 67% de cobertura en la campaña de vacunación contra el virus influenza, lo que refleja el importante trabajo que están desarrollando los equipos de salud en toda la red asistencial y también el compromiso de muchas familias que han ocurrido oportunamente a vacunarse", destacó Matías Contreras, del Programa Nacional de Inmunizaciones del Servicio de Salud Chiloé.

"Sin embargo, aún necesitamos continuar aumentando las coberturas en varios grupos objetivos, especialmente en personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas de 6 meses a 10 años, personas con enfermedades crónicas y estrategia capullo para familiares de lactantes de riesgo", advirtió.

Respecto a los grupos prioritarios, las coberturas por grupo objetivo en Chiloé se desglosan de la siguiente manera: