Minsal inició campaña de vacunación e inmunización 2026

El Ministerio de Salud (Minsal) dio inicio este domingo a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, que busca proteger oportunamente a los grupos de riesgo y anticiparse al aumento de la circulación de virus respiratorios durante la temporada invernal.

La decisión de adelantar la campaña por segundo año consecutivo responde a la circulación de una variante más agresiva de influenza, cuya detección en Chile fue confirmada por el Instituto de Salud Pública (ISP) en diciembre pasado; y ante la advertencia de organismos como Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que pronostican una temporada de enfermedades respiratorias más intensa.

A diferencia de años anteriores, la campaña de este año destaca por su cobertura integral, que incluye vacunas contra la influenza, covid-19, virus respiratorio sincicial, coqueluche y neumococo.

El Minsal subrayó que el proceso es gratuito y está dirigido a adultos mayores, personal de salud, personas con enfermedades crónicas, mujeres gestantes, lactantes, escolares y trabajadores del sistema educativo.

"Damos comienzo a esta campaña este domingo 1 de marzo, adelantándonos para tener una respuesta oportuna. Esta decisión responde a dos criterios claros: proteger tempranamente a la población y disminuir el riesgo de enfermedad grave; anticiparnos al periodo de mayor circulación viral", informó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

"Pero también tiene un significado institucional muy importante: no podemos dejar de lado que a nosotros nos permite empezar hoy día, el 1 de marzo, nos permite entregar el sector a la próxima administración en diez días más con una campaña ya en marcha, funcionando en todo el territorio", subrayó la secretaria de Estado.

La ministra también hizo un llamado a no postergar la inoculación, destacando que es una medida clave para evitar hospitalizaciones y proteger a los grupos de riesgo durante el invierno.

El Minsal indicó, además, que los más de 1.200 puntos de vacunación disponibles en el país se pueden revisar en www.mevacuno.cl.