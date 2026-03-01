Síguenos:
Tópicos: País | Salud | Vacunación

Minsal inició campaña de vacunación e inmunización 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cartera adelantó el proceso para este 1 de marzo ante la circulación de variantes de influenza más agresivas.

Este año destaca por su cobertura integral, que incluye dosis contra la influenza, Covid-19, virus sincicial, coqueluche y neumococo.

Minsal inició campaña de vacunación e inmunización 2026
 ATON

El Minsal informó que los más de 1.200 puntos de vacunación disponibles se pueden revisar en www.mevacuno.cl.

En portada

El Ministerio de Salud (Minsal) dio inicio este domingo a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, que busca proteger oportunamente a los grupos de riesgo y anticiparse al aumento de la circulación de virus respiratorios durante la temporada invernal.

La decisión de adelantar la campaña por segundo año consecutivo responde a la circulación de una variante más agresiva de influenza, cuya detección en Chile fue confirmada por el Instituto de Salud Pública (ISP) en diciembre pasado; y ante la advertencia de organismos como Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que pronostican una temporada de enfermedades respiratorias más intensa.

A diferencia de años anteriores, la campaña de este año destaca por su cobertura integral, que incluye vacunas contra la influenza, covid-19, virus respiratorio sincicial, coqueluche y neumococo.

El Minsal subrayó que el proceso es gratuito y está dirigido a adultos mayores, personal de salud, personas con enfermedades crónicas, mujeres gestantes, lactantes, escolares y trabajadores del sistema educativo.

"Damos comienzo a esta campaña este domingo 1 de marzo, adelantándonos para tener una respuesta oportuna. Esta decisión responde a dos criterios claros: proteger tempranamente a la población y disminuir el riesgo de enfermedad grave; anticiparnos al periodo de mayor circulación viral", informó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

"Pero también tiene un significado institucional muy importante: no podemos dejar de lado que a nosotros nos permite empezar hoy día, el 1 de marzo, nos permite entregar el sector a la próxima administración en diez días más con una campaña ya en marcha, funcionando en todo el territorio", subrayó la secretaria de Estado.

La ministra también hizo un llamado a no postergar la inoculación, destacando que es una medida clave para evitar hospitalizaciones y proteger a los grupos de riesgo durante el invierno.

El Minsal indicó, además, que los más de 1.200 puntos de vacunación disponibles en el país se pueden revisar en www.mevacuno.cl.

