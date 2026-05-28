Minsal lanzó "campaña comunicacional de invierno" con foco en vacunación de adultos mayores

En medio de un aumento de atenciones por enfermedades respiratorias y un bajo nivel de vacunación en sectores críticos, el Ministerio de Salud (Minsal) presentó este jueves su campaña comunicacional de invierno 2026.

Incluye un spot televisivo y material gráfico para redes sociales, cuyo objetivo es prevenir enfermedades respiratorias, aumentar la vacunación en adultos mayores y niños, y dar a conocer los canales oficiales de información.

Según informó la cartera, la circulación de la Influenza tipo A completó su sexta semana consecutiva al alza, consolidándose como el segundo virus con mayor presencia en el país actualmente, por detrás del rinovirus.

Durante la última semana epidemiológica, las consultas respiratorias representaron más de un tercio del total de atenciones en la red asistencial, lo que equivale a un incremento del 3,3% respecto a la semana anterior.

"Queremos hacer hincapié en que es la semana epidemiológica en que se registró la proporción de atenciones por causa respiratoria más alta de lo que va de esta campaña de invierno este año. Si revisamos en términos absolutos, por ejemplo, la cantidad de atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas, para esta semana se registró -además- un aumento del 8,5%", detalló Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno.

A pesar de la disponibilidad de vacunas, el Minsal manifestó inquietud por el bajo nivel de inmunización en sectores críticos. Actualmente, existen cerca de 1,7 millones de adultos mayores de 60 años que aún no se han vacunado, siendo el grupo más rezagado frente a la influenza.

"Respecto de las hospitalizaciones por causa respiratoria, si bien en términos absolutos a nivel nacional se registró una disminución (del 2%), quisiéramos nuevamente detenernos en que tenemos dos grupos que son justamente los de mayor riesgo, quienes sí registraron un aumento para esta semana: nuevamente aparecen las personas menores de un año, pero también las personas de 65 años y más", advirtió.

Ministra Chomali garantiza presupuesto de vacunación

Ante las dudas surgidas por posibles recortes presupuestarios en la atención primaria, la ministra de Salud, May Chomali, aseguró que el programa de vacunación "tiene un financiamiento propio que ya está siendo distribuido a los diferentes puntos de la red, ya sea para ampliar la atención de camas críticas, y para comprar los insumos para atender a estos pacientes en atención primaria".

"Este programa tiene un financiamiento propio que es el mayor en muchos años que, de hecho, tuvo un aumento en su presupuesto en relación con el año pasado. Para la vacunación, todo está absolutamente resguardado", enfatizó la secretaria de Estado.

Las autoridades recordaron que la vacuna tarda aproximadamente dos semanas en generar inmunidad, por lo que hicieron un llamado a acudir a los centros de salud o consultar los puntos disponibles en el sitio oficial mevacuno.gob.cl.