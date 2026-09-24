Alcalde de Pedro Aguirre Cerda pide política de Estado para abordar los rucos

El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, llamó al Gobierno a impulsar una política de Estado para abordar la proliferación de rucos en las calles. A su juicio, el fenómeno requiere respuestas distintas para las personas en situación de calle y para los casos que, según afirmó, están vinculados con actividades delictivas.

"La proliferación de los llamados rucos, instalados en diversas comunas de nuestro país, nos pone de cara a un problema mucho más complejo y demandante que un simple uso indebido del espacio público", sostuvo el jefe comunal.

Astudillo planteó que se debe distinguir entre quienes viven en la calle y requieren apoyo social y aquellos grupos que, según su diagnóstico, utilizan estas instalaciones como base para cometer delitos. Sobre los primeros, señaló que se trata de "un tema de índole social" que debe abordarse "principalmente, desde una perspectiva asistencial".

Respecto del segundo grupo, el alcalde afirmó que algunos rucos se han convertido en "espacios delictivos, de alta violencia incluso, que agreden directamente a la comunidad" y que pueden conectarse con redes de crimen organizado.

"Este asunto rebasa largamente las capacidades de los municipios", sostuvo Astudillo. Por ello, pidió convocar a los sectores políticos y propuso que el Gobierno instale una mesa de trabajo interdisciplinaria, con participación política, administrativa, académica y municipal.