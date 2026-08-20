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Santiago: Masivo operativo de retiro de rucos en eje San Pablo

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Personal del municipio de Santiago lideró este jueves un operativo de retiro de rucos en diversos sectores del eje San Pablo, tras haber recibido una serie de denuncias por parte de vecinos del sector.

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