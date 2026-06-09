Arrau en Independencia: No podemos normalizar la incivilidad o los lugares tomados

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, participó esta noche de martes en un operativo de fiscalización a las afueras de la estación Hospitales del Metro de Santiago, ubicada en la comuna de Independencia.

El despliegue se realizó en la intersección de Avenida Independencia con calle Profesor Alberto Zañartu, e involucró fiscalización a locales comerciales, vehículos y personas.

"Estamos con el equipo de seguridad municipal, con la Policía de Investigaciones, apoyada por Carabineros en control migratorio y control de órdenes pendientes", explicó Arrau, que fue acompañado por el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina; y por el alcalde Agustín Iglesias.

"Ésta es una labor habitual de las fuerzas policiales y municipales en las diferentes comunas, pero hemos decidido venir a Independencia porque cada comuna tiene dinámicas muy diferentes, y no podemos normalizar que en comunas que han cambiado drásticamente en las últimas décadas haya vecinos que vivan con miedo, y haya situaciones que se conocen públicamente de cierta incivilidad o lugares tomados por el crimen organizado", dijo el militante republicano.

"Tenemos que actuar, dotar de toda la fuerza, apoyo y herramientas legales adecuadas a nuestras policías, a los municipios, para que podamos ir recuperando la paz y la tranquilidad que tanto echan de menos muchos de los vecinos con los que hemos conversado en estos minutos que caminamos por algunas cuadras que nos sacó acá el alcalde (Iglesias) a recorrer", añadió el hasta hace poco ministro de Obras Públicas.