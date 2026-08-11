PS y PPD atentos a posible "gato por liebre" o "caballo de Troya" en seguridad

Los presidentes del PPD y del Partido Socialista advirtieron este martes en El Primer Café sobre el peligro de que el Gobierno de José Antonio Kast intente "pasar gato por liebre" con su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), o que ésta sea un "caballo de Troya" de objetivos engañosos, ocultos a primera vista.

El timonel PPD, Raúl Soto, comentó que "un tema tan importante como la seguridad, que sigue siendo prioridad para los chilenos", obliga a "una disposición mayor desde la oposición" para "contribuir, colaborar, ser propositivos y no simplemente criticar y negarse".

Sin embargo, "obviamenteeso no significa que hay que ser ingenuos y que hay que confiar en el Gobierno, porque ya varias veces ha intentado pasar gato por liebre. Por lo tanto, tenemos que estar también vigilantes respecto del detalle de los proyectos".

"Hay que mirar los proyectos con lupa"

En general, "yo parto de un punto de vista más abierto y más disponible (que en otros temas), pero eso no implica que haya que aceptar todo o (actuar) con ingenuidad. La legislación (propuesta por el Ejecutivo) debe ser mirada con un filtro técnico y político de forma muy responsable. Yo creo que estos proyectos hay que mirarlos con lupa", enfatizó Soto.

Algunos de los puntos en duda son "la herramienta que el Gobierno decide ocupar, que es un cambio constitucional", que podría considerarse "simbólico, pero que eventualmente podría permitir incorporar otras cosas" más delicadas.

"Una cosa es incorporar el concepto de seguridad pública de manera explícita en el artículo 1 (de la Constitución), que podrá ser un simbolismo, pero yo a priori no me negaría a esa posibilidad. Pero si me quieren meter en el mismo artículo los derechos sociales de manera que puedan perderse bajo ciertas circunstancias -que parece ser el objetivo más ideológico y cultural que intentaron hacer en Escuelas Protegidas, en el Registro de Vándalos y que ahora intentarían (de nuevo)-, ahí se abriría una discusión que es mucho más compleja. Desde esa perspectiva, hay que tener mucho ojo y mucho cuidado", remarcó el diputado.

En resumen, "yo le pido al Gobierno y al Presidente Kast que se respeten los objetivos que se plantearon respecto de esta megarreforma de seguridad: combatir al crimen organizado, al narcotráfico, las nuevas formas delictuales y dar solución a los problemas de seguridad que viven los chilenos. Respecto de eso no vamos a tener grandes diferencias y vamos a apoyar, con matices (...) Pero si quieren mezclar peras con manzanas respecto de cosas que tienen que ver con contextos sociales, con derechos sociales o con beneficios para la gente, ahí se empieza a enredar la discusión. Lo sano sería separar ambos debates", remató Raúl Soto en Cooperativa.

Vodanovic: "Quieren escuchar los latidos del corazón y no las cuentas corrientes"

En una línea similar, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, apuntó que, de momento, "estamos hablando en base a supuestos, porque nadie conoce el texto" concreto, pese a que el lunes se realizó la ceremonia pública encabezada por el Presidente Kast.

Por tal motivo, dijo, "Raúl Soto tiene razón: no sabemos si este inciso primero es lo que se dice (en la prensa) y después viene un caballo de Troya".

La senadora, que integra la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, resaltó que la Carta Magna determina, "sobre todo, el límite al poder estatal", lo que exige un cuidado especial ante dicha clase de reformas.

"No podemos legislar para la excepción ni terminar cambiando la Constitución para que no haya límites al ejercicio del poder, que es lo que aparentemente algunos plantearían" sostuvo.

"El Partido Socialista tiene una posición clara: hemos sido consistentes con entender que la seguridad es un derecho humano de las personas, que es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos", pero "eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con todo lo que propone el Gobierno", indicó.

La senadora Vodanovic hizo notar además la contradicción que supone que el Partido Republicano, que "torpedeó" los procesos constitucionales de los últimos años, ahora quiera "reiniciar" tal debate en sede parlamentaria.

"Hoy día nuestro problema (en seguridad) no es el del artículo primero de la Constitución; es el crimen organizado, seguir la ruta del dinero, y ahí sabemos que hay una oposición de una parte importante de la derecha en relación a la apertura del secreto bancario. Entonces me llama la atención que quieran escuchar los latidos del corazón (de los fetos), que quieran escuchar e interceptar comunicaciones sin orden judicial, pero parece que vamos a tener que decir (exigir) que la derecha escuche las cuentas corrientes, porque ahí tal vez vamos a poder llegar a abrir el secreto bancario", sentenció, mordaz.

Republicanos dispuestos a ceder a favor de "un acuerdo amplio"

El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, también presente en el debate de Cooperativa, afirmó que "esta discusión es extremadamente importante" y la oposición tiene algunas aprensiones que hay que considerar, como lo planteado por Soto respecto a la sanción mediante derechos sociales.

No obstante, "yo prefiero quedarme con lo positivo: esto es tan importante que yo estoy dispuesto, en lo personal y con los republicanos en general, a bajar todas nuestras defensas, por así decirlo, para poder llegar a un acuerdo sumamente amplio, porque aquí vamos a dar una señal que el país está esperando, y en esto no puede haber mezquindad de ningún lado".