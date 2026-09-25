Comercio da cuenta de caída de los delitos contra el sector

Durante el primer semestre de 2026, la tasa de victimización en el comercio nacional experimentó una reducción al situarse en 56,6%, frente al 61,2% del mismo período del año pasado, de acuerdo a la última Encuesta de Victimización elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC).

Según el estudio, hay además una baja en la percepción de inseguridad de los barrios comerciales y una evaluación más favorable hacia la labor desempeñada por autoridades e instituciones del Estado.

En el desglose de datos a nivel país, 38,7% de los comerciantes encuestados considera poco o nada seguro el entorno donde opera su negocio, mejorando respecto al 43,3% anterior. Entre los ilícitos con mayor ocurrencia en el territorio nacional sobresalen el hurto o "robo hormiga", con 22,6%, y el hurto simple con un 19,2%.

Pese a estos indicadores, la falta de denuncias se mantiene como una brecha importante, ya que el 58,4% de los establecimientos victimizados no denunció ningún delito.

El estudio también expuso el impacto que genera el comercio ambulante e informal en el incremento de los delitos, mostrando que los locales con presencia de comercio ilegal en sus cercanías alcanzan una victimización de 67,9%, frente a 51,7% de aquellos que no enfrentan esta situación.

Paralelamente, la evaluación sobre la forma en que el Gobierno enfrenta la delincuencia que afecta al sector registró un avance relevante en la satisfacción de los comerciantes, pasando de 29,9% a 56,3%.

Al analizar las cifras generales del estudio, el presidente de la CNC, José Pakomio, afirmó que "los resultados entregan una señal esperanzadora, sin embargo, no podemos conformarnos mientras más de la mitad de los comercios siga siendo víctima de algún delito. Esta baja debe impulsarnos a profundizar aún más el trabajo coordinado entre el Estado, las policías, los municipios y el sector privado, para que estos resultados sean sostenidos".

En el comportamiento de los indicadores por zonas geográficas, la caída más pronunciada en la victimización comercial a nivel país se constató en Iquique, donde el indicador descendió desde 60,7% a 43,9%. En contraparte, el alza particular más significativa se registró en la conurbación Valparaíso-Viña del Mar, zona que mostró un incremento, subiendo desde 54,5% hasta 66,6% de locales afectados durante el período.