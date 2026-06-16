Con retroexcavadora destruyen el puente que burlaba el "escudo fronterizo"

El Gobierno informó este martes que ya fue destruido el puente irregular detectado en la zona de Colchane, en la Región de Tarapacá, que había sido instalado con la intención de burlar el plan "escudo fronterizo".

El Ejecutivo publicó esta mañana en redes sociales un video que muestra los trabajos realizados, con retroexcavadora, en cercanías de Cerrito Prieto, al norte del complejo fronterizo de Colchane, donde habían sido instalados algunos sacos tapacos con tierra para habilitar un camino; presumiblemente con la intención de traficar personas o bienes.

"Nuestro escudo fronterizo se monitorea y se vigila diariamente. Destruiremos toda intención de ilegalidad. A nuestro país se entra por la puerta", señaló el Gobierno en su post.

La publicación fue acompañada por los hashtag #EscudoFronterizo y #PuenteDestruido, y un par de emoticones: un escudo y una bandera chilena.