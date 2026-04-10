El profesor de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y una de las voces más influyentes en el estudio de la criminología en Europa, Felipe Estrada, se encuentra en nuestro país por invitación de las universidades Católica y de Chile, y en Cooperativa abordó los fenómenos de delincuencia nacional e incluso juvenil.

"El problema aquí es que muchas de estas medidas de mano dura suenan muy bien en la política sueca y son usados como una buena estrategia política para aumentar los votos y tener discusiones", sostuvo.

No obstante, "cuando vemos esta política de aumentar las penas, tener a más gente en cárceles, disminuir la edad mínima de los jóvenes que van a ser condenados... y las comparamos con los estudios que tenemos dentro de la criminología en los países nórdicos y las investigaciones internacionales, estas medidas no son efectivas", afirmó Estrada.

"Los estudios de, por ejemplo, revisiones sistemáticas, muestran que generalmente vamos a tener un efecto negativo en lo que tiene que ver con reincidencia u otros resultados como educación o trabajo. Va a ser más difícil tener inclusión de jóvenes que son metidos en cárceles (...) y tenemos que tener volúmenes muy grandes (de encarcelados) para recibir efectos chicos (de seguridad) a nivel de sociedad", sostuvo el destacado criminólogo.

Por ello, "hay que empezar a pensar dónde vamos a tener más efectividad en las inversiones que hacemos: si es que metemos a más jóvenes en cárceles o si es que empezamos más temprano de trabajar con prevención a largo plazo", subrayó.

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