Diputado emplazó al Gobierno a poner urgencia a proyectos de seguridad tras violento "turbazo" a Aróstica

El diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) emplazó al Gobierno para que otorgue máxima urgencia legislativa y patrocine dos proyectos de ley clave en materia de seguridad ciudadana y orden público, esto tras el violento "turbazo" que afectó en su domicilio de San Miguel al expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica.

El legislador exigió acelerar la iniciativa que propone una reforma constitucional para crear un Estado de Excepción de Protección Permanente, además de la moción que busca el reconocimiento constitucional del uso legítimo de armas de fuego para la autodefensa y el proyecto que aumenta severamente las penas contra la modalidad de los "turbazos", un delito que "ha aumentado mucho causando un gran temor en la gente", advirtió el diputado.

Al respecto, Arroyo indicó que "el tiempo de los diagnósticos y las reuniones ya terminó. Hoy la realidad nos exige acciones inmediatas (...) No es aceptable que las familias sigan viviendo con miedo en sus propios hogares mientras las soluciones siguen detenidas por falta de voluntad política. La seguridad requiere autoridad, herramientas firmes y acciones concretas".