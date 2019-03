Huenchumilla: Hay que reorganizar Carabineros antes de darle más atribuciones

El senador Francisco Huenchumilla (DC) aseguró en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que hay que reorganizar la institución de Carabineros antes de darle más atribuciones, al insistir en su rechazo a una posible modificación del control preventivo de identidad para incluir a menores desde los 14 años.

"Lo primero que hay que hacer es reorganizar la institución antes de empezar a darle facultades sin antes haber subsanado los problemas que tiene esta institución", aseguró el parlamentario por La Araucanía.

Huenchumilla sostuvo que "cuando tú te enfrentas al Estado con facultades que no están muy claras y quién va a ejercer esas funciones es una policía que está cuestionada, entonces ya uno empieza a temer aunque no haga nada y hay mucha gente que no ha hecho nada y le han hecho operaciones y los han matado algunos también", recordando el caso del asesinato de Camilo Catrillanca.

"Hay un cuestionamiento al actuar de Carabineros", recalcó el senador, tanto por el millonario fraude al interior de la institución como la Operación Huracán y el crimen de Catrillanca en La Araucanía.

Sobre la cuestionada medida en sí, respecto a la cual el Presidente Sebastián Piñera recalcó este miércoles que buscará que controles de identidad se apliquen desde los 14 años, Huenchumilla enfatizó que "tener una medida represiva, sobre todo con los menores, no es una política moderna".

"Creo que a los menores hay que darles una oportunidad de educación, de prácticas que lo inserten en la ciudadanía, de un mundo con esperanza, de un montón de otras medidas. Así que para mí las medidas simplemente represivas me parece que en Chile no han dado resultado, porque somos el segundo país -en términos proporcionales- de gente que está la cárcel, de aumentar las penas", criticó.

Afiche del diputado Fuenzalida "es una tontería"

Además, Huenchumilla se sumó a las críticas en contra del diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien compartió en redes sociales un afiche con el eslogan "No todos los menores son blancas palomas" para defender la rebaja en la edad del control preventivo de identidad.

"No es un debate en serio en Chile, porque quiénes son las 'blancas palomas'. ¿Aquí hay blancas palomas en los uniformados con lo que últimamente hemos visto con los fraudes en Carabineros, en el Ejército? ¿Estamos hablando de blancas palomas en todas las platas políticas que hubo en el pasado?", sostuvo el senador, apuntando que "efectivamente los niños son los más inocentes".

"Son los adultos los que en los últimos años en Chile han dado una demostración de que no son blancas palomas. Entonces, francamente ese letrero es una tontería. Yo hago un llamado a que debatamos en serio", sentenció.