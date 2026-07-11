Paz Ciudadana y temor a la delincuencia en Chile: "Hay delitos violentos que no han bajado"

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, advirtió este sábado que la persistencia de los robos con violencia es el factor clave que impide reducir el miedo en la población, a pesar de la baja general en la victimización reportada por la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2025.

El análisis surge tras conocerse que el 82,9% de los chilenos cree que la delincuencia aumentó, una cifra que contrasta con el hecho de que la victimización por crímenes violentos cayó al 7,9%.

Para Johnson, la explicación no radica en la cantidad total de delitos, sino en la naturaleza de estos y en su capacidad de resistir las políticas de seguridad actuales.

Reporte Enusc detalla mejoría puntual dentro de diversos indicadores vinculados a incivilidades urbanas cotidianas. (FOTO: ATON)

"Bajó la cantidad de delitos por la pandemia y se han mantenido relativamente bajo el porcentaje de familias afectadas por delitos. Entonces, la pregunta es ¿por qué tenemos esta sensación de inseguridad? Bueno, porque hay delitos que son más violentos que no han bajado", advirtió el experto.

Según detalló el representante de Paz Ciudadana, "ahí están los robos con violencia y esos números han mostrado, si bien de nuevo vemos una pequeña baja con respecto al año anterior, mucho más resistentes a tener cambios en el último tiempo".

"Entonces, eso puede estar justificando en alguna medida que las familias sigan sintiendo niveles de temor relativamente altos", puntualizó.

Analistas buscan estrategias nuevas orientadas a desarticular bandas organizadas que están operando en diversas regiones hoy. (FOTO: ATON)

Finalmente, el informe también destacó una disminución en las incivilidades, tales como el consumo de alcohol o drogas en calles y el comercio ilegal.

Sin embargo, desde la fundación recalcan que el foco de la política pública debe estar en quebrar la tendencia de los asaltos con intimidación, que hoy afectan al 3,2% de los hogares, para lograr un impacto real en la tranquilidad de las comunidades.