Arrau supervisó operativo de control migratorio en el barrio Mapocho
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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegó hasta el sector de Mapocho, en el límite entre las comunas de Independencia y Santiago, para supervisar un operativo policial de control migratorio.
El sector, por sus características comerciales -la presencia del mercado Tirso de Molina, la Vega Chica y La Vega-, mantiene una alta afluencia de personas, dando pie a un constante comercio ambulante
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