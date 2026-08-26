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Arrau supervisó operativo de control migratorio en el barrio Mapocho

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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegó hasta el sector de Mapocho, en el límite entre las comunas de Independencia y Santiago, para supervisar un operativo policial de control migratorio.

El sector, por sus características comerciales -la presencia del mercado Tirso de Molina, la Vega Chica y La Vega-, mantiene una alta afluencia de personas, dando pie a un constante comercio ambulante

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