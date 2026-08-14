Experto pide justificar posible ingreso de policías en áreas de control aduanero

Ante las críticas de los funcionarios del sector, Javier Uribe, exsubdirector de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, pidió justificar la posibilidad de ingreso de Carabineros y la PDI en áreas sometidas a control aduanero, como propone la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno.

"La Aduana está facultada para operar en zonas primarias, pues su Ley Orgánica y la ordenanza respectiva le permiten revisar y controlar todas las mercancías que ingresan y salen del país. Por lo tanto, habría que conocer el contenido normativo que podría permitir eso, pero además, buscarle el sentido a que las policías puedan ingresar", expuso en Lo que Queda del Día de Cooperativa.

Si bien el Servicio y las policías suelen trabajar de forma coordinada en el marco de investigaciones penales, el experto relevó que "la labor de fiscalización aduanera es muy técnica, muy precisa, y requiere de un conocimiento acabado, como lo tienen en su gran mayoría los funcionarios" de esa repartición.

"Por el celo institucional, insisto que es muy importante saber bien cuál es el alcance, la intención y el propósito de que las policías ingresen a las zonas primarias", alertando que de lo contrario, "podría haber tensión entre instituciones que buscan, por ejemplo, desbaratar e investigar al crimen organizado transfronterizo. O podría haber una duplicidad de acciones que dejarían al Estado como ineficiente".

Con todo, el abogado recomendó "sentarse a conversar y a trabajar, y no simplemente imponer una idea, que además no sé si tiene un asidero jurídico".