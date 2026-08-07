Desbaratan contrabando para "armar" tintas y tóners falsificados
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Con etiquetas por un lado, cartuchos y tintas por otro, y cajas, moldes y embalajes en cargamentos diferentes se configuraba un contrabando detectado por Aduanas, que buscaba ingresar los componentes necesarios para posteriormente "armar" en Chile productos que aparentarían ser tintas y tóners originales.
El director de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, explicó que "se trata de productos que vulneran la Ley de Propiedad Intelectual y que eran ingresados en forma separada por el aeropuerto y por el puerto de Valparaíso. Todo comenzó cuando detectamos el ingreso vía courier de etiquetas falsificadas de conocidas marcas de tintas y tóners. Una vez confirmamos tres casos de las mismas características, levantamos las alertas porque presumimos que existía la intención de utilizar esas etiquetas en productos que podrían estar ingresando por otra vía al país".
La alerta inicial fue por 2.532 etiquetas falsas para tintas y tóners de impresoras marca HP, enviadas desde China; y el seguimiento permitió detectar otros dos paquetes con etiquetas autoadhesivas y holográficas de las marcas HP, Canon y Epson. En total, las tres operaciones permitieron interceptar 44.923 etiquetas falsificadas, así como embalajes genéricos y más de 170 mil cartuchos y botellas de tinta.