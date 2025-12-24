Región Metropolitana: Inspectores municipales recibieron cámaras corporales
El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, encabezó este miércoles la entrega de cámaras corporales a inspectores municipales de diversas comunas de la región, en el marco del programa Proteger del GORE.
