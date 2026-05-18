Tras citas con alcaldes, Gobierno reingresará a Contraloría la Ley de Seguridad Municipal

Luego de incorporar la visión de los municipios a la iniciativa, el Gobierno anunció que reingresará a Contraloría la Ley de Seguridad Municipal.

El Ejecutivo retiró la norma del órgano contralor con el fin de sostener reuniones con las casas comunales y ajustar aspectos de su contenido; proceso que tuvo su cierre con la última mesa de trabajo que tuvieron esta jornada la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y las tres asociaciones de municipalidades del país.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, señaló que "es importante la participación que han tenido ellos en lo que ha sido esta generación de este nuevo reglamento y, a su vez, en el trabajo que vamos a tener que seguir realizando para poder modificar y dejar plenamente aplicable la Ley de Seguridad Municipal".

"Hemos recogido sus opiniones y sus necesidades, pero también sus experiencias. La idea es que todo eso quede plasmado en este nuevo reglamento y también se continúe con este trabajo para poder mejorar, de manera técnica, esta nueva legislación", agregó.

Hasta el momento se desconoce si el nuevo reglamento incorpora uno de los puntos que suscitaron mayor debate: el uso de pistolas taser por parte de inspectores municipales. Sin embargo, La Moneda ha afirmado que está abierta a todas las posibilidades para mejorar la protección de su integridad.

Se estima que entre esta jornada y el martes sea reingresada la norma a Contraloría para que la revise y sea puesta en implementación, finalmente, durante el mes de agosto.

Municipios valoran las reuniones mantenidas

José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), expresó que todavía tienen "mucho margen" de acción y "una brecha importante que subsanar".

"Ahí, los municipios son una pieza fundamental para que este reglamento pueda salir en óptimas condiciones", dijo el alcalde de La Reina.

Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación de Municipios Rurales, coincidió que "el crimen organizado y los delitos comunes hoy encuentran un lugar de refugio y ocultamiento en los municipios rurales".

"Es fundamental que este trabajo se haga, por un lado, resguardando la integridad física y psíquica de ellos y, por otra parte, también entregando líneas claras de dónde y cómo deben operar nuestros inspectores de seguridad municipal", dijo el jefe comunal de Paine.