Cuenta Pública: Sin margen de error, oficialismo espera una "línea de trabajo" definida

A dos semanas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, persiste la preocupación en el oficialismo por los errores cometidos en estos primeros meses y las polémicas generadas por los ministros.

Con la seguridad y la economía como ejes del discurso, esperan que el Mandatario deje atrás los problemas al interior del Ministerio de Ciencias, la falta de un plan de seguridad y los cuestionamientos sobre la situación migratoria.

Además, deberá enfrentar la baja en las encuestas, luego de que la última medición de Cadem arrojara el nivel de aprobación más bajo desde el inicio de su mandato, llegando hasta un 58 por ciento de desaprobación.

La senadora María José Gatica (RN) adelantó que "yo espero que por lo menos la Cuenta Pública, además de rendir lo que hizo la administración anterior en el año 2025, pueda también marcar la pauta de las líneas de trabajo que va a implementar el Ejecutivo, que ya han pasado dos meses de que este gobierno asuma esta administración".

"Yo creo que hay carteras donde ya no pueden haber errores, no pueden haber equivocaciones y me refiero a las carteras que tienen que ver en un 100 por ciento con el trabajo político y comunicacional. En ese sentido, yo espero que exista una mejora, que haya una reformulación del cargo, que el trabajo que no se está realizando de la mejor manera, hoy día se pueda cambiar la forma en cómo se comunica o cómo se hace política, por el bien del Presidente", agregó.

Sugerencias desde el Congreso

Durante este lunes, Kast recibió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), y del Senado, Paulina Núñez (RN).

La parlamentaria dijo que "para que en una cuestión tan sentida como es la seguridad podamos lógicamente tener en la Cuenta Pública una estrategia, clara, definida, con plazos, recursos, tareas, roles, con los actores relevantes, para que la ciudadanía lo sepa".

Mientras tanto, Alessandri comentó que "le hicimos llegar al Presidente lo que nosotros sentimos como Cámara de Diputados y Senado que debe estar en la Cuenta Pública. Le dimos un detalle de proyectos, con su boletín, con su estado de tramitación, cosas que serían importantes en materia de permisología, en apoyo a las policías, que estamos seguros que no solo van a estar en el discurso de ese día, sino que van a ayudar también al mejor gobernar y a siempre tener un plan".

Junto a esto, se dio a conocer que el expresidente Gabriel Boric no asistirá a la Cuenta Pública, ya que estará fuera del país el 1 de junio.