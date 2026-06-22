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Tópicos: País

Seguro laboral devolverá cotizaciones pagadas en exceso: Así puedes consultar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La devolución de los montos debe concretarse durante los primeros diez días de julio.

Seguro laboral devolverá cotizaciones pagadas en exceso: Así puedes consultar
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La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que durante junio las mutualidades ACHS, Mutual de Seguridad e IST, junto al Instituto de Seguridad Laboral (ISL), deben realizar la devolución de cotizaciones del seguro laboral que fueron pagadas en exceso o por error por empleadores y trabajadores independientes.

Para ello, las instituciones deben habilitar en sus sitios web una plataforma donde las personas puedan revisar, mediante identificación previa, si tienen dinero pendiente por recibir. En esa consulta se debe informar el monto a devolver, los períodos involucrados y el estado del trámite.

Quienes tengan recursos a su favor podrán elegir distintas formas de pago, como depósito en una cuenta bancaria o el retiro de un cheque o vale vista. La devolución de estos montos debe concretarse durante los primeros diez días de julio.

La Suseso recordó que este trámite también puede solicitarse en cualquier momento del año si una empresa o trabajador independiente considera que realizó pagos de más o de manera equivocada. Para eso, los organismos administradores deben mantener formularios disponibles tanto en sus sucursales como en sus páginas web.

El organismo precisó que solo se devolverán cotizaciones pagadas en exceso o por error dentro de los últimos 60 meses y que los montos serán restituidos sin reajustes ni intereses.

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