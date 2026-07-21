Aguas del Valle suspendió entrega de agua para uso sanitario en Ovalle por desborde de embalse
El suministro destinado únicamente para labores de aseo, limpieza y descarga de baños había sido adoptado ayer ante la incapacidad de producir agua potable.
La empresa mantendrá operativos los estanques estacionarios y el despliegue de camiones aljibe para asegurar el acceso al agua de consumo humano a la comunidad.
"Nuestros equipos se encuentran desplegados en terreno evaluando daños y monitoreando permanentemente la evolución de la emergencia", detalló Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle.