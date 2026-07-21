Aguas del Valle suspendió entrega de agua para uso sanitario en Ovalle por desborde de embalse

La empresa Aguas del Valle informó este martes que debió suspender la entrega de agua para uso sanitario -no potable- en Ovalle (Región de Coquimbo) debido a las afectaciones que sufrió la infraestructura sanitaria tras la crecida del Río Limarí producto del desborde del embalse Recoleta.

"Estamos enfrentando un evento de gran magnitud que ha impactado nuevamente nuestras instalaciones. Como consecuencia de esta situación, nos vemos obligados a suspender la entrega de agua para uso sanitario que habíamos logrado habilitar durante la jornada de ayer", detalló Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle.

"Nuestros equipos se encuentran desplegados en terreno evaluando daños y monitoreando permanentemente la evolución de la emergencia", agregó el representante de la sanitaria.

Aguas del Valle precisó que mantendrá operativos los estantes estacionarios y el despliegue de camiones aljibe para asegurar el acceso al agua para consumo humano por parte de la comunidad, mientras continúan las condiciones de emergencia producto del sistema frontal.

El suministro de agua destinada únicamente a labores de aseo, limpieza y descarga de baños fue adoptado ayer ante el desborde de ríos en la zona, lo que impide que la empresa pueda producir agua para consumo humano.