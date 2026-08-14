Corte no programado de agua golpea a más del 40% de Antofagasta tras el paso de sistema frontal

Un complejo escenario en los servicios básicos enfrenta la comuna de Antofagasta a raíz de los estragos provocados por el reciente sistema frontal.

Desde las 06:00 horas de este viernes, un corte no programado de agua potable afecta a más del 40% de la población de la capital regional.

De acuerdo con los antecedentes informados, la suspensión del servicio hídrico se originó debido a reiteradas fallas en el suministro eléctrico que alimenta a la Planta Desaladora Norte.

La emergencia motivó la suspensión de clases durante la jornada en todos los colegios municipales de la comuna.

Para atender la contingencia, la empresa sanitaria habilitó más de 65 puntos de reparto alternativo de agua potable en sectores estratégicos de la zona norte, entre los que se incluyen cruces de avenidas como Bonilla, Pérez Zujovic, Héroes de la Concepción y Nicolás Tirado.

Según las proyecciones oficiales, el restablecimiento paulatino del agua se iniciaría entre las 18:00 y las 22:00 horas.

En tanto, en el ámbito eléctrico, CGE informó que, pese a la recuperación parcial del servicio tras las fallas masivas, aún se mantienen cerca de 3.800 hogares sin luz en la zona, por lo que las cuadrillas técnicas continúan trabajando en terreno para lograr la normalización total.