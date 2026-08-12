01:02 - | El Gobierno determinó suspender las clases de este viernes en establecimientos de Iquique, Alto Hospicio y Pisagua

01:00 - | El seremi de Energía de Tarapacá, Juan Ignacio Boudon, informó que la mayor afectación de los cortes de luz está en Iquique: "En Alto Hospicio solamente quedan 1.000 clientes, y esperamos reponer el servicio en las próximas horas"

00:57 - | Directora de Senapred Tarapacá: Nadie está en condiciones de asegurar el día exacto en que termina una condición e ingresa la otra

00:54 - | Directora de Senapred Tarapacá, Patricia Montenegro: Esta vaguada en altura debería retirarse de la región. Sin embargo, ya se habla de un núcleo frío en altura, que presenta la extensión de estas lloviznas para nuestro litoral

00:53 - | Región de Tarapacá: Más de 3.500 clientes están sin suministro eléctrico producto de las lluvias intermitentes

00:51 - | Región de Atacama: Sistema frontal mantiene a 3.000 personas aisladas, principalmente en sectores como El Salvador, y en las cercanías del Río Copiapó, producto del aumento de caudal

00:50 - | Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, ante pronóstico de 5 mm de lluvia: El alcalde de Taltal ha planteado que preferiría la suspensión de clases, y eso se ha acordado

16:08 - | La Corporación Municipal de Desarrollo Social decretó el retiro anticipado y suspensión de clases en la comuna de Antofagasta debido a precipitaciones, manifestando que las condiciones no son seguras para los estudiantes

14:55 - | "La interrupción, que afecta a 44.635 mil clientes de la comuna de Antofagasta, involucra la coordinación de los equipos técnicos de CGE con los de la empresa responsable de las instalaciones, TRANSEMEL, para proceder a restablecer el servicio una vez normalizadas las instalaciones de transmisión", se indica Informamos a nuestros clientes de la comuna de #Antofagasta, que la interrupción del suministro eléctrico se debe a una falla en una línea de transmisión de la empresa Transemel, no relacionada a CGE. Estamos coordinando con los propietarios de las instalaciones para la%u2026 pic.twitter.com/9i2kR4PESv — CGE Clientes (@CGE_Clientes) August 13, 2026

14:52 - | "CGE lamenta que esta falla, ajena a la compañía y responsabilidad del propietario de las instalaciones de transporte de energía, haya afectado a sus clientes", agrega la declaración pública

14:50 - | "A las 12:16 horas de hoy se produjo una interrupción en el sistema eléctrico de la ciudad de Antofagasta debido a la falla en una línea de transmisión de la empresa Transemel", informó en un comunicado CGE, que descartó responsabilidad propia en el incidente

13:39 - | Un nuevo corte de suministro afecta a 44.635 hogares en la Región de Antofagasta. Según informó CGE, la interrupción se originó por una falla en una línea de transmisión perteneciente a la compañía Transemel

13:39 - | La seremi de Gobierno de Arica y Parinacota, Pollyana Rivera: "Estamos en coordinación permanente con las instituciones encargadas que están tomando las medidas para la reposición del suministro eléctrico dentro del menor tiempo posible. Personal de CGE se encuentra trabajando en distintos puntos para atender esta emergencia que afecta a más de 20.000 clientes (hogares)"

13:38 - | Comisario de la Primera Comisaría de Arica, teniente coronel Cristian Ortiz: "Tenemos un corte de luz que afecta principalmente al centro de la ciudad, con lo cual tenemos gran cantidad de semáforos sin funcionamiento, por lo que llamamos a los conductores a manejar con precaución, con prudencia, respetando los límites de velocidad para evitar cualquier tipo de accidente"

12:21 - | Alrededor de 20.000 hogares permanecen sin suministro eléctrico en la Región de Arica y Parinacota debido a las complicaciones generadas por las lloviznas

12:21 - | El Ejecutivo confirmó la suspensión de actividades escolares en seis recintos educacionales de Arica producto de las afectaciones causadas por el frente. Entre los establecimientos se encuentran el Liceo A1 Octavio Palma, Colegio San Marcos, Junior College, Colegio Alemán, Escuela Especial Los Hibiscos y Colegio Santa Ana.

12:20 - | La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por lluvias leves a moderadas que afectan al litoral de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Se proyecta que las precipitaciones alcancen entre 0,5 y 2 milímetros de agua caída en la zona costera.

21:45 - | "Tras una evaluación inicial, estas personas presentaban signos de deshidratación y de hipotermia, por lo que fueron rescatadas y trasladadas al Cesfam de San Pedro de Atacama para su atención y evaluación médica", detalló el funcionario policial

21:44 - | El mayor Cristián Hidalgo detalló que "tres personas adultas que se encontraban con dificultades para descender desde el sector de Sairecabur debido a problemas técnicos en sus vehículos. Ante esta situación, especialistas de montaña y efectivos GOPE se desplazaron hasta el lugar, logrando ubicar a las personas"

21:44 - | Carabineros de San Pedro de Atacama debió rescatar a tres personas que habían ascendido a la montaña en el sector Sairecabur

15:54 - | "La medida rige en todos los establecimientos públicos y privados de enseñanza parvularia, básica y media de la región. Tiene como principal objetivo resguardar la seguridad y bienestar de las comunidades educativas, considerando las condiciones meteorológicas y los efectos de las precipitaciones", destacó la autoridad regional

15:54 - | La seremi Yoris Rojas detalló que "informamos a todas las comunidades educativas de la Región de Atacama que hemos ampliado la suspensión de clases para el jueves 13 y viernes 14 de agosto debido al sistema frontal que afecta a la región"

15:54 - | La suspensión de clases en la Región de Atacama se extenderá a este jueves y viernes, confirma la seremi de Educación

14:38 - | Clases suspendidas en Mejillones debido a fuertes vientos y tormentas de arena. Ruta B-245 permanece cerrada para evitar el "turismo de emergencia" hacia la cordillera.

14:37 - | Ricardo Munizaga, Director de Senapred Antofagasta, advierte sobre el avance del frente: "Tenemos ya proyecciones de algunas columnas que vienen con alta intensidad... se van a estar desarrollando en el sector costero"

14:37 - | Corte total de la Ruta 5 Norte a la altura de Pan de Azúcar (Chañaral) por activación de quebrada Las Bombas. Autoridades llaman a respetar las alertas SAE de evacuación de inmediato.

14:37 - | Situación crítica en la Región de Atacama por activación de quebradas. Delegada Sofía Cid confirma: "Tenemos siete albergues habilitados en la región con 67 personas albergadas". Se mantiene monitoreo en ríos Salado, Copiapó y Huasco.

12:17 - | Esta es una lluvia muy cordillerana, explica Sáez

12:16 - | Las tormentas eléctricas continuarán al interior de Tarapacá, al sur de Antofagasta y en la Región de Atacama hacia El Salvador y Diego de Almagro

12:16 - | "El Niño es un dolor de cabeza", advierte Eduardo Sáez

12:14 - | Para la Región Metropolitana se espera que el sistema frontal llegue a finales de la próxima semana

12:10 - | El meteorólogo Eduardo Sáez comenta en Cooperativa que para el jueves se espera que bajen las precipitaciones, aunque se prevé un nuevo sistema frontal para la próxima semana en la zona norte del país

11:23 - | Se solicita evacuar sector Villa Prat, por activación de quebrada de La Plaza, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama. %u26A0%uFE0F ¡ATENCIÓN! EVACUA sector Villa Prat, por activación de quebrada de La Plaza,

en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama. Activamos mensajería #SAE.

Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en%u2026 pic.twitter.com/7pkHbmjc4H — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026

11:22 - | Reportan anegamientos en sectores de Tierra Amarilla y Diego de Almagro, además de peligro de aluvión en Chañaral y tormentas eléctricas en la zona cordillerana de Atacama.

11:22 - | Ordenan evacuar de forma preventiva la localidad de El Tránsito en Alto del Carmen (provincia del Huasco) tras la activación de la quebrada De la Plaza. %u26A0%uFE0F¡ATENCIÓN! EVACUA localidad El Tránsito, por activación quebrada de La Plaza, en la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama. Activamos mensajería #SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en%u2026 pic.twitter.com/fbT3bAZFMt — SENAPRED (@Senapred) August 12, 2026