Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Servicios básicos | Agua

Corte ordenó restituir suministro de agua potable a familias de zonas rurales de Temuco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tribunal de alzada de la capital regional de La Araucanía acogió un recurso de protección, presentado por el INDH, en favor de residentes del sector APR Mañío.

Corte ordenó restituir suministro de agua potable a familias de zonas rurales de Temuco
 ATON (referencial)

"Mientras se tramita el recurso, las familias deberán volver a contar con este apoyo que había sido suspendido por la Delegación a fines del año pasado", informó la abogada del INDH, Pamela Nahuelcheo.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió a tramitación un recurso de protección, presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y ordenó restuituir el suministro de agua potable a más de 500 familias de zonas rurales que sufren problemas de abastecimiento desde 2025.

La acción legal fue presentada por la abogada del INDH, Pamela Nahuelcheo, quien detalló que el recurso se presentó en favor de usuarios del APR Mañío, ubicado en la ruta Temuco-Cholchol.

"La Corte ordenó a la Delegación Presidencial de La Araucanía restablecer de inmediato el suministro de agua potable mediante camiones aljibe a las familias del sector mientras dure el proceso", explicó la jurista.

"Esto quiere decir que, mientras se tramita el recurso, las familias deberán volver a contar con este apoyo que había sido suspendido por la Delegación a fines del año pasado", complementó.

En el documento también se expuso la compleja situación que viven las familias por la falta de agua potable y se solicitaron informes urgentes a tres instituciones públicas: a la Delegación Presidencial de Temuco, la Municipalidad de Temuco y la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada