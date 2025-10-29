Frente Amplio denuncia motivaciones políticas tras la acusación a exministro Pardow

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió al exministro de Energía Diego Pardow de la acusación constitucional en su contra por el cobro en exceso en las cuentas de electricidad.

En El Primer Café, Martínez indicó que "para nosotros lo fundamental es centrarnos en las familias y en poder compensarlas, pero también en poder modificar parte de nuestra institucionalidad para que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir".

La exdelegada presidencial argumentó que el exministro siguió los procedimientos establecidos y que el sistema eléctrico chileno tiene reglas complejas que deben ser consideradas.

En esa línea, criticó que "hay muchos otros (parlamentarios) que en medio de campañas electorales están tratando de hacer un punto político y tratar de plantear de que este sería un problema de Diego Pardow, cosa que yo no comparto porque acá no se ha incumplido la Constitución ni las leyes".

Martínez contó que ha conversado con Pardow "en términos personales" y que la exautoridad "está bien, pero han sido, por supuesto, momentos complejos, pero él es una persona con mucha experiencia en muchos ámbitos, un académico, (...) logró avanzar en temas súper importantes como el hidrógeno verde".

Las dudas de la DC

Desde la Democracia Cristiana, el vicepresidente de la Cámara Eric Aedo cuestionó la falta de transparencia de Pardow en el caso Transelec, afirmando que "si él sabía, ¿por qué no lo dio a conocer a la opinión pública y al Parlamento? (...) Si no hay una explicación clara en este tema, yo lo he dicho, lo vuelvo a reiterar: Yo voy a apoyar esa acusación constitucional, porque me parece que aquí esa desprolijidad, esa no comunicación la están pagando muchísimas familias que les cuesta llegar a fin de mes".

En el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero, confirmó que votará a favor de la acusación, acusando un grave ocultamiento de información por parte del exministro.

"Aquí claramente hay que empezar a hacer responsable a la gente por sus errores, porque el primer acto de corrupción que comete una autoridad es asumir cargos para los cuales tú no tienes dedos para el piano", indicó.