Municipios inician entrega independiente de vales de gas, pero dudan de su continuidad por recortes

Pese a la fallida licitación para obtener -de forma conjunta- vales de gas y entregarlos a los vecinos ante la llegada del invierno, las municipalidades comenzaron a distribuirlos de forma independiente, aunque ponen en duda su continuidad el próximo año debido a los recortes presupuestarios que lleva a cabo el Gobierno.

Semanas atrás, seis municipios evaluaban la idea de la licitación para abaratar costos, pero fue declarada desierta luego que las ofertas de las empresas distribuidoras excedieran el valor referencial del mercado; situación que llevó a la Municipalidad de La Florida a presentar una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

"La Fiscalía ya detectó ciertas conductas muy poco competitivas en el mercado del gas, que es altamente concentrado. Por ello, hicimos ingreso de una presentación formal con todos los antecedentes no solo del mercado en general del gas licuado, sino en particular de este proceso de compra coordinada que, lamentablemente, resultó fallido", dijo el alcalde Daniel Reyes.

Pese a ello, desde el municipio iniciaron la entrega de vales de gas por su cuenta. El primero se otorgará durante este mes de mayo, mientras que el segundo será en junio, con el fin de aliviar el gasto de los hogares en el invierno.

Al beneficio podrán acceder residentes de La Florida que estén dentro del 90% más vulnerable en el Registro Social de Hogares (RSH); y, en el caso de migrantes, solo podrán postular quienes cuenten con residencia definitiva en el país.

En la misma línea, la jefa comunal de Quilicura, Paulina Bobadilla, afirmó: "Tenemos cerca de ocho mil vales de gas y miles de millones (para la ayuda social), pero el otro año no sabemos si los vamos a tener porque, si hay recortes en los diferentes programas de salud, los vamos a tener que destinar a ellos".

La importancia de la ayuda para las familias ante el sobrecosto del gas

El economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la U. del Desarrollo (UDD), Carlos Smith, afirmó que anualmente hay un sobrecosto en el gas licuado de hasta 54 mil pesos, por lo que puso el foco en la importancia de la ayuda social.

"Si hacemos un ejemplo para una familia promedio del segundo o tercer quintil que consume entre uno y dos balones mensuales, termina siendo un sobrecosto para ellos de entre 3.000 y 4.500 pesos. Por lo tanto, en términos anuales, eso significa entre 36 mil y 54 mil pesos adicionales", calculó.

"Es ahí donde está esta ayuda para comprar el gas y, además, el congelamiento del precio de la parafina (dictada por el Gobierno). Esa focalización es muy importante hacerla, porque los más golpeados son las personas de menores ingresos", sostuvo.

Los vales de gas se suman al subsidio inyectado por el Ejecutivo, consistente en un aporte entre el 15 y el 21 de junio de 27 mil pesos, otorgado vía cupón digital a través de la aplicación RutPay de BancoEstado.

No es necesario postular al beneficio, ya que va dirigido a quienes estén dentro del 80% más vulnerable de la población según el RSH.