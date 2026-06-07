Parlamentarios exigen explicaciones del Registro Civil por entrega indebida de cédulas a extranjeros

Parlamentarios de distintos sectores manifestaron su preocupación tras revelarse que el Registro Civil otorgó, de forma errónea, residencias definitivas a miles de extranjeros que solo contaban con permisos temporales.

Según reveló una investigación del medio Ciper, durante el periodo 2024-2025, el organismo otorgó cédulas de identidad con residencia definitiva por cinco años a ciudadanos extranjeros que, por su condición de solicitantes de refugio, solo estaban habilitados para obtener permisos temporales.

La magnitud del problema, que involucra al menos 14 mil registros con inconsistencias en el flujo informático, ha motivado peticiones transversales de fiscalización inmediata para determinar el origen de este desajuste administrativo.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien preside la Comisión de Gobierno Interior, advirtió que "cuando el Estado entrega documentación que acredita una condición migratoria que no corresponde, se genera un problema serio para el adecuado funcionamiento del sistema migratorio".

Alertas ignoradas y riesgos de seguridad

El caso adquiere mayor relevancia al conocerse que Luis Thayer, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), envió al menos tres oficios preventivos al Registro Civil y a la Subsecretaría de Justicia alertando sobre las fallas.

Pese a estas advertencias, la emisión de documentos erróneos persistió durante meses.

Representantes de diversas bancadas alertaron sobre la distribución equivocada de identificaciones de larga estadía a quienes solo tenían permisos provisorios. (FOTO: ATON)

Desde la oposición, la diputada Claudia Mora (RN) calificó la situación como "grave" y anunció que solicitará "citar a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara al director nacional del Registro Civil (Pedro Lea-Plaza Edwards), para que pueda dar las explicaciones que corresponden".

"Entendemos que esas cédulas han sido bloqueadas, no obstante, de igual forma esto puede significar un inconveniente importante para el ordenamiento administrativo de nuestro país, e incluso puede significar un problema de seguridad", acusó la parlamentaria, que también pedirá la asistencia de autoridades del BancoEstado al Congreso.

Desde el oficialismo, el diputado socialista César Valenzuela anunció que oficiará al organismo para obtener el detalle de las operaciones fallidas y determinar si existieron "negligencias inexcusables" por parte del personal a cargo.