SII niega acusaciones sobre legalizar apuestas online: "Estamos cobrando impuestos adeudados"

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, desmintió ante la Comisión de Economía del Senado que la decisión del organismo de cobrar impuestos a las casas de apuestas online busque "alentar o fomentar" el rubro, y aclaró que sólo están recaudando tributos "adeudados".

El líder del Servicio asistió de manera telemática a la instancia, a la que fue citado en medio de críticas del mundo político por comenzar a cobrar impuestos a las casas de apuestas online, que fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema.

"Con esta resolución número 69, el SII no está alentando ni fomentando la actividad. Lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas", sostuvo Trujillo.

"(Las casas de apuestas online son) una actividad evidente que levanta la atención de este Servicio y revierte y cambia su decisión en la que, constatando que se han verificado la realización de estas actividades, establece el mecanismo específico para esta actividad", explicó.

"Aquí no estamos hablando de otras actividades ilícitas que pudieran ser facilitadas por el Servicio de Impuestos Internos para que paguen impuestos", enfatizó el director del SII.

Para la próxima sesión, la Comisión de Economía citó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y a la Superintendencia de Casinos de Juegos, además de solicitar un oficio a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la contradicción.

Diputado Ibáñez (FA): Es como cobrarle impuestos al narcotráfico o al sicariato

Previamente, el senador PS y presidente de la comisión, Gastón Saavedra, informó que citaron a Trujillo "para que explicara los alcances y por qué se tomó esta decisión de emitir una resolución que se le cobra impuesto a los juegos (de apuestas) en línea, que no tienen su asiento comercial en el país".

"Nosotros entendemos esto como una legalización de una actividad ilícita", expresó.

En la misma línea, el diputado FA Diego Ibáñez manifestó: "Lamentablemente, el SII está legalizando de facto una actividad que la Corte Suprema declara como ilegal. Esto es lo mismo que, el día de mañana, a quien vende de forma ilegal comida en la calle, a quien apuesta en carreras de perros, al narcotráfico o al sicariato se les cobre un impuesto por esa actividad", sostuvo.