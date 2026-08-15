Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago9.3°
Humedad95%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Atacama
Tópicos: País | Sismos | Norte grande

Sismo se registró en la Región de Atacama

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sismología informó esta jornada de un temblor originado en el norte de Chile, específicamente en la Región de Atacama.

De acuerdo con el ente dependiente de la Universidad de Chile, el movimiento fue detectado a las 15:57 horas, mientras que Senapred informó que su magnitud fue de 4,1.

El Servicio localizó el movimiento a 31 kilómetros al suroeste de Carrizal Bajo, localidad ubicada en la comuna de Huasco.

contenido de servicio
Las + leídas