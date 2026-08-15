Sismo se registró en la Región de Atacama

Sismología informó esta jornada de un temblor originado en el norte de Chile, específicamente en la Región de Atacama.

De acuerdo con el ente dependiente de la Universidad de Chile, el movimiento fue detectado a las 15:57 horas, mientras que Senapred informó que su magnitud fue de 4,1.

El Servicio localizó el movimiento a 31 kilómetros al suroeste de Carrizal Bajo, localidad ubicada en la comuna de Huasco.