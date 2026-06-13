Un sismo de mediana intensidad afectó a la Región de Coquimbo la mañana de este sábado, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Según detalló Sismología Chile, el movimiento, ocurrido a las 08:04 horas, fue de 4,7 grados Richter y se localizó a 16,74 kilómetros al noroeste de Punitaqui, en la Provincia del Limarí.

El sismo fue perceptible en La Serena y Coquimbo, los grandes centros urbanos de la región, con una intensidad en la escala de Mercalli de IV, precisó Senapred.

No se reportaron daños a viviendas ni afectaciones a la movilidad de las personas.

La percepción en escala Mercalli en diversas comunas de la región fue la siguiente: