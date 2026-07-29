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Tópicos: País | Sismos

Temblor afectó a tres regiones de la zona central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Alcanzó magnitud 4,9 y una intensidad de IV grados Mercalli.

Temblor afectó a tres regiones de la zona central
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Un sismo de magnitud 4,9 se percibió a las 10:36 horas de este miércoles en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

El Centro Sismológico Nacional detalló que el epicentro se ubicó 38 kilómetros al oeste de El Tabo, con hipocentro de 31 kilómetros de profundidad.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó intensidades de IV grados Mercalli en Valparaí­so, El Tabo (Región de Valparaíso), Peñaflor (Metroplitaa), Navidad y La Boca (O'Higgins).

Con intensidad III se sintió en Algarrobo, Limache, San Felipe, Curacaví­ y Lo Barnechea.

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