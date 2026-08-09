Provincia de Palena bajo alerta amarilla por temporal de nieve y viento con cortes de luz

Un temporal de nieve y viento ha provocado cortes de luz y diversos estragos en la provincia de Palena (Región de Los Lagos), que se encuentra bajo alerta amarilla por orden del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El delegado presidencial provincial Marcelo Cifuentes localizó la situación más compleja en la Cuesta Moraga, donde un camión quedó atravesado en la ruta por la acumulación de nieve.

Además, en sectores urbanos y rurales de la comuna de Futaleufú se han registrado cortes de luz que obligaron el despliegue de equipos de Edelaysén para restablecer el servicio.

"Lamentablemente, hemos visto el tránsito un poco interrumpido producto de la cantidad de nieve que ha caído en sectores más altos de la provincia de Palena. Personal de Vialidad está trabajando con el camión sacanieve y esparce sal en la Cuesta Moraga. Asimismo, tenemos una motoniveladora que está desarrollando las labores también de manera conjunta", informó.

Eventual lluvia de hasta 25 milímetros y posible nieve de hasta 25 centímetros

La Delegación presidencial de Los Lagos y la dirección regional de Senapred mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, que se espera que esta jornada generen precipitaciones que podrían bordear entre los 10 y 25 milímetros en distintos puntos de la región.

Para la precordillera y cordillera, los montos de nieve podrían alcanzar hasta los 25 centímetros, mientras que las rachas de viento pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora e incluso superar los 80 durante el lunes.

Por ello, "se ha sostenido un Cogrid provincial en la provincia de Palena junto a la alcaldía de Futaleufú, a los distintos actores sectoriales y también junto al Ministerio de Agricultura, en donde se ha tomado la determinación de elevar a una alerta amarilla la provincia de Palena", dijo el director regional de Senapred Los Lagos, Mitchel Riquelme.

"Esto, por las condiciones de interrupción de vías y también cortes de suministro eléctrico, los cuales están siendo trabajados tanto por los equipos sectoriales de Vialidad, como también por la empresa distribuidora de suministro eléctrico", aseguró.