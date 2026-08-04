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Alcalde de Constitución: Tenemos poblaciones que quedaron bajo el barro tras el sistema frontal

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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El alcalde de Constitución (Región del Maule), Carlos Valenzuela, abordó en Cooperativa las afectaciones que tuvo el último sistema frontal que azotó a la zona centro-sur del país, cuyas precipitaciones dejaron al menos siete socavones en su comuna, detalló.

"Tenemos poblaciones en Putú que quedaron bajo el barro, literal. Era una pena tremenda. Pellines, Costa Blanca, la zona sur, está bien, relativamente. Los que tenemos más problemas es en la zona norte, ahí se desbordaron los esteros, bajaron los ríos. Estamos con un Cogrid muy activo, sabemos cómo reaccionar, pero esto nos superó porque hay viviendas donde no deben haber", precisó Valenzuela.

El jefe comunal señaló que "necesitamos ayuda. Está el Ejército, está todo el mundo trabajando, pero nos faltan manos".

En ese sentido, afirmó que requiere una reunión de gabinete de La Moneda en la comuna, porque "tenemos problemas para todos. Tenemos problema de señal telefónica; para el Ministerio de Obras Públicas con todos los socavones que tenemos; al Ministerio de Vivienda, tenemos problemas por doquier de inundaciones de viviendas".

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